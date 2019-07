Fuglsang efter katastrofe: Vi ligner nok en rodebutik

Rytternes roller på Astana har været uklare, og holdet er generelt for uorganiseret.

Sådan lød kritikken fra en af holdets danske ryttere, Magnus Cort, over for både TV2 og podcasten "Veloropa" før 11. etape af Tour de France.

Og holdkaptajn Jakob Fuglsang kan godt følge sin landsmand noget af vejen.

- Til tider kan det da godt være lidt uorganiseret. For ham er det helt sikkert en anden kultur, end han har været vant til. Hvis du kigger på et hold som Ineos, virker vores hold nok som en rodebutik i forhold til.

- Der er forskellig mentalitet, og det er ikke kun vores hold. Det tror jeg, du finder mange steder, siger Jakob Fuglsang.

Kritikken kommer, efter at Fuglsang tabte mere end halvandet minut på mandagens flade etape. Her var han ikke beskyttet af sit hold, da feltet brækkede over i sidevinden.

Fuglsang selv har det blandet med kulturen på det kasakhiske hold.

- Det kan selvfølgelig være lidt irriterende, og på andre tidspunkter er det rart nok, at det hele ikke skal være kæft, trit og retning og alt for stringent.

- Jeg har jo været her i syv år, så jeg må jo finde mig meget godt til rette med det.

- Vi skal helt sikkert samle tropperne her i Touren, men jeg tror ikke, det bliver nødvendigt at skrue bissen på. Jeg tror, det er nok at tale pænt om tingene, siger Jakob Fuglsang.

Astanas danske sportsdirektør, Lars Michaelsen, rutter ikke med ordene, da han bliver foreholdt Corts kritik.

- Der er i hvert fald en kulturforskel. Så tror jeg ikke, jeg skal sige mere, siger Lars Michaelsen.

Hvor ligger du selv på den kulturskala?

- Jeg er jo skandinav, siger Lars Michaelsen.

