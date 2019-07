Fuglsang efter mistænkeliggørelse: - Det er skuffende

Jakob Fuglsang forsøgte ikke at insinuere noget om Julian Alaphilippe i sin klumme, og han er irriteret over, at den bliver tolket sådan

TARBES (Ekstra Bladet): Når Jakob Fuglsang i sin klumme i B.T. skriver, at han undrer sig over, at Julian Alaphilippe på fredagens enkeltstart havde overskud til både at juble og danse, da han kørte over stregen, så er det ikke et forsøg på at mistænkeliggøre franskmanden.

- Nej, det synes jeg ikke, at der er. Jeg mener, som der står, at det var imponerende kørt.

- Der skal ikke lægges mere i det, sagde Fuglsang inden starten på 14. etape til Tourmalet.

I klummen skrev Jakob Fuglsang:

- Da han kørte i mål efter enkeltstarten, lignede han ikke en, der havde været ud at smadre sig selv i 27 kilometer. Vi andre hang over styret og kunne knap nok tale. Han lavede lige en burn-out, stillede sig op og jublede i halvandet minut uden at trække vejret, mens vi andre hang over rammen uden at kunne få luft. Jeg tænkte: ’Det var lige godt sørens. Det er imponerende.’

Men han er træt af, at alt skal udlægges på den måde, når hans intention var at give en kompliment.

- Det er selvfølgelig irriterende. Og det er skuffende, at folk bliver ved med at tænke på den måde.

Den danske Astana-kaptajn er faktisk ikke overrasket over, at Alaphilippe kunne vinde enkeltstarten.

- Man skal ikke se det som en overraskelse. Han har været godt kørende hele året og i Touren. De har måske det bedste udstyr på enkeltstart, og det var en rute, der passede perfekt til hans karakteristika. Det var imponerende kørt, gentog Jakob Fuglsang.

