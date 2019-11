Fuglsang er kongen af 2019!

Cykelåret 2019 har været det største nogensinde for Danmark, men det er de få, der trækker læsset, mens flertallet af de danske ryttere har skuffet eller været anonyme. Mads Pedersens VM og Jakob Fuglsangs eminente sæson er højdepunkterne fra året, der er gået

Tour de France blev ingen stor dansk oplevelse i år, men selv om netop det løb vægter tungest af alle, når en sæson skal bedømmes, har cykelåret 2019 været det største nogensinde for dansk cykelsport.

Det skyldes i alt væsentlighed to ryttere, nemlig Jakob Fuglsang, som har kørt sit livs sæson, og Mads Pedersen, som i sæsonen kørte sit livs løb. Af alle er Fuglsang den rytter, der har leveret den mest imponerende sæson. Selv verdensmester Mads Pedersen må stå i skyggen af Fuglsang og hans fornemme resultater.

At ingen af dem brillerede i Tour de France, gør kun deres aftryk på sæsonen endnu mere bemærkelsesværdigt, for ‘verdens største cykelløb’, som franskmændene ynder at kalde det, vejer sindssygt tungt.

Michael Rasmussen har siden 2015 hvert år fulgt Tour de France som kommentator på Ekstra Bladet. Her er han fotograferet i Nantuna før 9. etape i 2017. Foto: Claus Bonnerup / Ritzau Scanpix.

I 2004, da jeg kørte på Rabobank, vandt holdet VM, Milano-Sanremo og Paris-Tours, men vi sikrede os andenpladser i forårsklassikerne Amstel Gold Race og Liège-Bastogne-Liège. Alligevel beskrev teamejeren, den hollandske storbank Rabobank, i sin årsrapport sæsonen som ‘middelmådig’, fordi vi havde kørt som en pose nødder i Tour de France.

Året efter vandt jeg en etape og bjergtrøjen i Tour de France, mens Denis Menchov vandt Vueltaen. Derudover var udbyttet af sæsonen noget tyndt, men alligevel faldt Rabobank det år i svime over sæsonen.

Det illustrerer, at Touren fylder enormt meget i folks bevidsthed.

Der har været 18 danske ryttere på World Tour-niveau i år og 16 professionelle i sportens 2. division, men det er kun et fåtal, der stikker ud af mængden - og nogle af dem gør det ikke positivt.

Her vurderer Michael Rasmussen de danske rytteres 2019-sæson

Jakob Fuglsang har kørt sit livs sæson og topper Michael Rasmussens liste over ryttere, der har leveret varen i 2019. Foto: Tariq Mikkel Khan.

Jakob Fuglsang, 34 år, Astana

Han har kørt en enestående sæson, hvor han har kørt stærkt fra start til slut. Han var den stærkeste i Ruta del Sol i februar og leverede på højt plan sæsonen igennem, før han sluttede af med at vinde en etape i Vuelta a España og blive nummer fire i Lombardiet Rundt.

I april i Ardennerne viste han sig som verdens bedste cykelrytter. Han stillede op i Liège-Bastogne-Liège som storfavorit og kørte hele feltet ud af baghjulet. Det vidner om hans høje klasse.

Det bliver umådelig svært for ham at matche eller overgå denne sæson, men mindre kan også gøre det.

Mads Pedersen vandt herrernes linjeløb ved VM i Yorkshire. Foto: Tariq Mikkel Khan.

Mads Pedersen, 23 år, Trek-Segafredo

Leverede årets største, enkeltstående præstation, da han i et bibelsk uvejr i Yorkshire vandt verdensmesterskabet i landevejscykling. På tværs af sportsgrene er det intet over eller ved siden af.

Nu hviler et langt større pres på ham, og han har allerede mærket det. Han kørte tre løb i VM-trøjen som afslutning på sæsonen, og han udgik af dem alle. Havde han kørt i en almindelig Trek-trøje, havde ingen taget notits af det, men det er anderledes i regnbuetrøjen.

Det kan blive et hårdt år for ham på grund af presset. Han har fået en hel masse nye bedste venner, som alle vil have en del af ham, og så er det vigtigt, at han har folk omkring sig, der kan holde ham fokuseret på det, der virkelig gælder om.

Kasper Asgreen har kørt en formidabel sæson, men skuffede dog på enkeltstarten ved VM i Yorkshire. Foto: Tariq Mikkel Khan.

Kasper Asgreen, 24 år, Deceuninck-Quick-Step

Han har bare lagt på over en bred kam og har vist sig at være sindssygt holdbar. Han blev nummer to i monumentet Flandern Rundt og vandt en bjergetape i Californien Rundt, hvorefter han så kørte om kap på fladbane i samme løb.

Han blev viceeuropamester i enkeltstart, nummer to på en Tour-etape og nummer otte på enkeltstarten i Tour de France. Alt sammen i hans første hele sæson som professionel.

Fremtiden tegner sig lang og lys for Asgreen. Det er kun et spørgsmål om tid, før han leverer et virkelig stort resultat.

I sin første sæson som professionel viste Jonas Vingegaard sit potentiale, da han vandt en etape i World Tour-løbet Polen Rundt. Foto: Ernst van Norde.

Jonas Vingegaard, 22 år, Jumbo-Visma

Han kom rigtigt fint i gang med sin professionelle karriere og leverede en kæmpe overraskelse, da han vandt en etape i World Tour-løbet Polen Rundt og tog førertrøjen. Det var en flot sejr, og det trækker kun lidt ned, at han dagen efter nedsmeltede og gik glip af den samlede sejr.

Jeg er sikker på, at han er gået fuldt tilfreds på vinterpause - også med en flot enkeltstart i Danmark Rundt i erindring. Her er en lille bjergrytter, der også kan køre enkeltstart. Det har potentiale til noget langt større.

Mads Würtz Schmidt i den blå førertrøje i årets udgave af Postnord Danmark Rundt. Foto: Ernst van Norde.

Mads Würtz Schmidt, 25 år, Katusha-Alpecin

Omsider fik den tidligere ungdomsverdensmester i enkeltstart atter vist, at han kan køre på cykel. Trods sin unge alder var han allerede ved at gå lidt i glemmebogen, men selv om han har kørt på sæsonens værste hold, fik han vist sig frem.

Han udnyttede sin noget overraskende udtagelse til Tour de France til det yderste og fik at mærke, hvad Touren kan gøre for en rytter, der tør stikke snuden frem.

Hans offensive kørsel gjorde ham til publikumsyndling i Danmark, og han fik dermed mere ud af det løb, end han fik af to VM-titler og en podieplacering i Danmark Rundt for nogle år siden.

Michael Valgren fik en elendig sæsonstart på Team Dimension Data, men han viste sig efter Tour de France som den klasserytter, han er. Foto: Tariq Mikkel Khan.

Michael Valgren, 27 år, Team Dimension Data

På baggrund af de høje forventninger, der var til ham efter hans forrygende 2018-sæson, var han helt frem til efter Tour de France en kæmpe skuffelse. Han kom til Dimension Data som leder på en givtig kontrakt, men han viste sig ikke at være en bøjet femøre værd.

Først efter Tour de France viste han, at han stadig er en klasserytter, da han blev nummer fire i Bretagne Classic og nummer seks ved VM.

Demonstrerede under Touren den uvane at omtale løbet som sin ‘sommerferie’. Heldigvis blev det i stedet en træningslejr, som satte ham i stand til at afslutte sæsonen med ære.

Jesper Hansen skiftede fra Astana til Cofidis og blev præsenteret i medierne af sin nye chef, Cedric Vasseur, med høje forventninger. Dem levede han ikke op til. Foto: Ernst van Norde.

Jesper Hansen, 29 år, Cofidis

De fleste må nok lige tjekke nettets statistiksider for at kunne sætte navn på et løb, som Jesper Hansen har kørt i år. Han har stort set været usynlig i sin første sæson på Cofidis, hvor han da heller ikke klarede cuttet til Tour de France.

Helt sikkert er det, at hans chef, Cedric Vasseur, ikke har opfyldt sin målsætning om at gøre Jesper Hansen mere kendt i Frankrig end Jakob Fuglsang. Det var da også et temmelig ambitiøst mål for en person, som i sig selv ikke tiltrækker megen opmærksomhed.

Hansen har tidligere i karrieren leveret varen ved lejlighed, men i år har han ikke grebet chancen.

Søren Kragh Andersen indledte sæsonen i sit livs form og hentede i sin sæsondebut i Portugal en andenplads i etapeløbet Volta ao Algarve. Desværre blev det sæsonens højdepunkt. Foto: Ernst van Norde.

Søren Kragh Andersen, 25 år, Team Sunweb

Lagde godt ud i etapeløbet Volta ao Algarve i Portugal, hvor han blev nummer to, men det viste sig så desværre at være sæsonens højdepunkt.

Ramt af sygdom og skader kunne Kragh Andersen kun se det hele smuldre, og det blev faktisk symptomatisk for hele Sunweb-holdet, som i denne sæson fejlede kollektivt.

Kragh Andersens kvaliteter er ikke forsvundet fra dag til dag. Han har ikke glemt at køre på cykel, så hans flop af en sæson må tilskrives uheld. Det kan desværre bare ikke aflæses af statistikker, at det er det, der ligger til grund for hans fiasko.

