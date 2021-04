Fuglsang erkender: Spildte otte år af min karriere

Jakob Fuglsang misunder de nye stjerners muligheder for succes på et langt tidligere stadie i karrieren

Tour de France-vinderen Tadej Pogacar og belgiske Remco Evenepoel er fremragende eksempler på, at man som professionel cykelrytter sagtens kan vinde cykelløb i en ganske ung alder.

Sådan var det ikke i samme udstrækning, da 36-årige Jakob Fuglsang var ung, og det ærgrer danskeren, fortæller han til den belgiske avis Het Nieuwsblad.

- Unge ryttere bliver guidet bedre, end da jeg var nyprofessionel. I starten af min karriere skulle man gøre sig fortjent til en vindtunnel-test. Det var kun de bedste ryttere på holdet, der fik chancen for det. Alle hold har også en hær af diætister. Jeg skulle selv finde ud af det - via forsøg og fejl.

For Jakob Fuglsang kom sejrene først i en relativt høj alder. Foto: Tariq Mikkel Khan

Jakob Fuglsang måtte selv vente længe på gennembruddet. I 2016 vandt han sølv ved OL som 31-årig, og året efter vandt han Critérium du Dauphiné, inden sejrene for alvor begyndte at trille ind.

Han erkender da også, at han spildte alt for mange år af sin karriere, fordi han ikke fik den fornødne rådgivning.

- Jeg spildte otte år af min karriere, fordi jeg spiste for lidt. Ingen påpegede det over for mig, fordi det var noget, man som rytter selv måtte finde ud af. Hvis en ung rytter spiser for lidt bare en enkelt dag, så bliver det rettet omgående, siger Fuglsang om nutidens unge ryttere.

Selvom det kunne have givet flere sejre, ville Jakob Fuglsang dog ikke ønske, at han kunne manipulere med tiden og være ung rytter i 2021.

- Jeg er sikker på, at jeg med nutidens vejledning ville have præsteret bedre langt tidligere. Alligevel har jeg sommetider min tvivl om den nuværende tilgang. For eksempel hardcore træning i december for at blive klar til den allerførste løbsdag.

Han antyder, at de unge ryttere måske ikke holder lige så længe, som han selv har gjort.

- Jeg er nysgerrig i forhold til, hvor de unge gutter vil være om ti års tid, siger han.

Fuglsang deltog i Fléche Wallone onsdag, hvor han blev nummer 17. Næste opgave venter søndag, når forårsklassikeren Liége-Bastogne-Liége løber af stablen. Et løb, du kan følge direkte på ekstrabladet.dk.