Fuglsang fik 'nej tak': Var nok ikke sket alligevel

NÎMES (Ekstra Bladet): Først var døren åben, men så blev den lukket.

Cofidis' interesse i Jakob Fuglsang er kølnet så meget under denne Tour de France, at holdets manager, Cédric Vasseur, over for Ekstra Bladet bekræfter, at holdet ikke længere går efter at få danskerens underskrift.

En udvikling, Jakob Fuglsang er helt med på.

- Selvfølgelig er det noget, jeg noterer mig. Men jeg var nok ikke kommet til Cofidis alligevel, siger den 36-årige dansker, inden han langsomt ruller mod startområdet.

Derfor når han ikke at uddybe, hvorfor et skifte ikke var kommet til at ske, eller hvad der så ellers ville være interessant.

- Jeg ved ikke, hvor stor min interesse var alligevel. Men I skal jo have noget at skrive om, når han at sige.

Cofidis er et af cykelsportens længst eksisterende hold - det blev etableret i 1997. Efter ti år med status af pro-continental-hold (cykelsportens næstbedste række) valgte holdet sidste år igen at træde ind på World Touren, hvor resultaterne dog har ladet noget tilbage af ønske.

Desuden bliver holdet drevet på traditionel fransk vis, hvilket kan være en af grundene til, at Fuglsang ikke ønsker at skifte.

Meget tyder dermed på, at Fuglsang ender med at blive på Astana, selvom holdet har sine egne problemer at slås med. Det kan du læse mere om her.

Jakob Fuglsang kom til Astana i 2013 og har i sine ni sæsoner på holdet kørt 14 sejre hjem.