Fuglsang forventer et Astana-brud

Efter ni sæsoner på cykelholdet Astana kan Jakob Fuglsang meget vel være på vej væk.

Det siger han i et interview med TV2 Sport.

- Jeg tror godt, jeg kan sige, at jeg har kørt mit sidste løb for Astana, siger han.

Fuglsang har ikke - officielt i hvert fald - fremtiden på plads.

- Vi må se, hvad resten af sæsonen bringer, men umiddelbart bliver jeg ikke ved Astana.

Forleden fortalte Fuglsangs agent, Moreno Nicoletti, til Ekstra Bladet, at det lignede et brud med Astana, og at han derfor kun så to muligheder: Qhubeka Nexthash og Israel Start-Up Nation, der begge kører på World Touren.

36-årige Fuglsang skiftede til Astana fra Kasakhstan i 2013 og har opnået karrierens største resultater her.

I 2019 vandt han monumentet Liège-Bastogne-Liège og året efter tog han så sin anden monumentsejr i Lombardiet Rundt.

Desuden er det blevet til en etapesejr i Vuelta a España, to samlede sejre i Critérium du Dauphiné og en stribe andre store resultater.

Fuglsang har hentet sejre de seneste fire sæsoner, men ingen i år.

Han stillede i denne uge op i World Tour-etapeløbet Benelux Tour, men måtte forlade løbet på 1. etape efter et styrt, hvor han brækkede både skulderben og kraveben.

Efterfølgende fortalte han, at han forventer at have kørt sit sidste løb i sæsonen.

Jakob Fuglsang kørte tidligere i karrieren for Designa Køkken, Saxo Bank, Leopard Trek og Radioshack.