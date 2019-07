Fuglsang har ikke opgivet drømmen: Her vil han vinde tid tilbage

Dagen efter at have mistet chancen for at vinde Touren tog Jakob Fuglsang afslappet, smilende og forhåbningsfuld mod pressen på løbets første hviledag

CASTRES (Ekstra Bladet): Mens luften var tyk af forbitrelse og ærgrelse, da Astana steg ombord i teambussen mandag eftermiddag efter en etape, som knuste enhver drøm om en samlet sejr i Tour de France, var luften renset og stemningen afslappet, da holdet tirsdag på første hviledag tog mod pressen.

Jakob Fuglsang, som fejlede på 10. etape ved at lade sig overrumple af en ikke uventet offensiv i sidevinden og af den grund tabte over halvandet minut, var udadtil upåvirket af fadæsen. Rolig, velovervejet, fattet.

Han var stiktosset mandag. På sig selv, først og fremmest. Teamcheferne var stiktossede. Der blev talt højt og bestemt på nogle af hotelværelserne, men da overtrykket var udløst, gik genopbygningsfasen i gang. Sket er sket, og det står ikke til at ændre, lød det tirsdag fra alle sider.

- Jeg var ærgerlig og sur og irriteret, da jeg kom til hotellet. Selvfølgelig var jeg det. Men jeg har haft det sådan mange gange før, og jeg ved, at det ikke hjælper noget at være sur og bitter, sagde Fuglsang til Ekstra Bladet, da han var ved at være ved vejs ende i en lang stribe interview med danske og internationale medier.

- Når alt kommer til alt, så er det bare cykelløb. Det skal man huske. Det er ikke liv og død, der er på spil. Man må forsøge at lægge det bag sig, for ellers bliver vejen til Paris meget, meget lang.

Ja, han taler stadig om Paris, og han drømmer stadig om podiet. Han har ikke opgivet ævred, selv om det fordømte Tour de France aldrig rigtigt går hans vej. Han begik en kørefejl mandag, men hans krop har ikke svigtet. Han har stadig gode ben, som man siger, og han har stadig sine holdkammeraters tillid. Det er han sikker på.

- De må aldrig begynde at tvivle på, at deres holdkaptajn faktisk er i stand til at køre lige op med de bedste. Hvis det sker, så begynder tingene at smuldre, sagde Fuglsang, som har understreget over for holdet, at han aldrig giver op. At formen stadig er der, og at der stadig er håb om et topresultat i løbet.

- Det er positivt, at det ikke var fysikken, der svigtede. Men når det er sagt, så er det for mig mere ærgerligt at tabe tid på denne måde, end det ville være ved at blive sat på en stigning, sagde Fuglsang.

- Jeg er ved at føle mig stærkt kørende igen efter mit styrt på første etape. Dag for dag er jeg blevet bedre. Jeg var ved at nå tilbage til det niveau, jeg havde inden styrtet. Og så taber jeg fandeme tid på den måde.

- Hvis det absolut skulle være, så havde det være nemmere for mig at acceptere, at jeg havde tabt tiden på tredje etape eller på sjette etape, hvor det havde været forståeligt så kort tid efter styrtet.

- I stedet taber jeg tid på den her måde. Det er svært at acceptere. Men sådan er cykelløb. Det er Tour de France. Alt kan ske, sagde Fuglsang.

Hvordan var det mandag aften at være Jakob Fuglsang?

- Der er kun én måde at gribe det an på. Man kommer til hotellet, får massage, tager et langt bad og så siger man: ’Det var sgu noget lort, men sket er sket. Nu gælder det om at se fremad’.

- Jeg kan ikke ændre noget, og det hjælper heller ikke at lade det nage hver dag. Det gælder om at holde sammen på holdet.

- Jeg tror stadig, der er mulighed for at hente et godt resultat i denne Tour, sagde Jakob Fuglsang.

Du har ikke tøvet med at erkende dit ansvar, men det er vel ikke dit alene?

- Fejlen er, at jeg ikke sidder i feltet, hvor jeg skal sidde. Der kan nok findes andre forklaringer og undskyldninger, og man kan sikkert pege på mange andre ting, der kunne være gjort bedre, sagde Fuglsang.

- Men jeg vil ikke pege fingre og nævne den eller den, som kunne have gjort noget anderledes og bedre. Når alt kommer til alt, så gør alle på holdet deres bedste. Det tvivler jeg ikke på.

Fuglsang er nu to minutter og ti sekunder efter den forsvarende Tour-vinder, Geraint Thomas (Team Ineos). Han er ikke længere den direkte konkurrent, erkender Fuglsang. Hvordan han skulle kunne fravriste Thomas over to minutters forspring, aner han ikke, så han måtte mandag sætte sig nye mål.

- Det gælder først om at komme tilbage i kampen om podiet. Enkeltstarten (fredag, red.) skulle gerne falde ud til min fordel i forhold til flere af dem, der ligger foran mig, sagde Fuglsang.

- Jeg må lade benene tale. Og se tiden an. Der er ikke andet at gøre. Forhåbentlig kommer sidste halvdel af Touren til at gå mere vores vej end den første.

Selvsikre Tour-konger: Ingen grund til at angribe

Se også: Froome tilbage på cyklen efter forfærdeligt styrt

Fuglsang indrømmer: 'Jeg har fejlet'

Kyllingen svinger sablen: Det har været en kollektiv nedsmeltning