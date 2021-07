Fuglsang har overvejet OL-afbud

Han skulle have finpudset formen på de franske landeveje forud for OL, men Tour de France er langtfra forløbet, som Jakob Fuglsang havde tænkt sig.

Formen har ikke været som forventet for Astana-danskeren, som længe har udset sig de kommende lege i Tokyo som sæsonens helt store mål.

En uges tid før OL skydes i gang i den japanske hovedstad, er selvtilliden da heller ikke i top hos Fuglsang. Faktisk har han overvejet at melde afbud til OL.

Det fortæller han til TV2 Sport.

- Jeg har overvejet det. Men jeg håber, at jeg på et tidspunkt er fit for fight. Jeg håber, at de dage, der kommer efter Touren, kan gøre, at jeg er klar.

- Der er nogle dage, hvor jeg tænker, om det giver mening. Men hvis jeg ikke tog afsted, ville jeg fortryde det. Jeg har snakket med Anders Lund (landstræner, red.) den anden dag, og han sagde: ”Jeg tror 100 procent på dig, og vi bakker op om dig', siger Jakob Fuglsang til mediet.

Han ærgrer sig over, at Jonas Vingegaard, der er godt på vej mod en imponerende podieplacering i Tour de France, for længe siden meldte ud, at han ikke ville køre OL.

Så havde danskerne haft et rigtig godt kort på hånden, lyder det fra Fuglsang, der dog trøster sig med, at han op til OL i Rio i 2016, hvor han tog en sølvmedalje, heller ikke var flyvende i Touren.

- Og dengang overvejede jeg, at jeg måske ikke skulle tage til Rio, siger Fuglsang til TV2 Sport.

Tour de France slutter på søndag i Paris. Jakob Fuglsangs bedste placering på en etape er en 21.-plads på 1. etape. Han ligger efter torsdagens etape nummer 38 i klassementet med lige over to timer op til Tadej Pogacar i den gule førertrøje.

Ekspertens råd: Her er min entydige satsning