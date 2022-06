Fuglsang holder fast i førertrøjen

Tyske Nico Denz (DSM) pressede sig fredag først over stregen på 6. etape af Schweiz Rundt foran en lille gruppe af andre udbrydere.

Jakob Fuglsang forsvarede samtidigt den gule førertrøje, da han kom i mål med de andre favoritter på den sidste, stejle stigning.

Den danske veteran har i klassementet ét sekund ned til Geraint Thomas (Ineos) og ti sekunder ned til Sergio Higuita (Bora).

I det hele taget er det meget tæt i toppen. Eksempelvis er Stefan Küng (FDJ) på syvendepladsen blot 49 sekunder efter Fuglsang.

Allerede før dagens etape var der stort drama. Hele 30 ryttere, der afsluttede torsdagens etape, var således ikke ved startstregen.

Efter flere coronatilfælde valgte hold som Alpecin-Fenix og UAE samt Bahrain-holdet, som havde danske Johan Price-Pejtersen på sit hold, at trække sig.

Det samme gjorde Aleksandr Vlasov (Bora), der ellers havde den gule førertrøje. Den sad i stedet på Fuglsang på etapen.

Det store udbrud havde i løbet af etapen og over første stigning uden for kategori et forholdsvist stor hul til feltet.

Mere end seks minutter havde udbruddet, hvor ingen alvorlige trusler til klassementet sad med. Op ad den sidste stigning, Moosalp, blev det dog sprængt til atomer.

Etapevinderen Denz sad længe i en duo forrest, men fik siden selskab af andre, der arbejdede sig tilbage efter at være blevet sat.

Clément Champoussin (AG2R) var umiddelbar stærkest, da fem mand til sidst spurtede om sejren, men Denz pressede sig akkurat foran.

Han indså dog først efter et par minutter, at han rent faktisk vandt foran Champoussin og sikrede sig karrierens hidtil største sejr.

Lørdagens 7. etape byder på tre indledende stigninger frem mod den afsluttende stigning uden for kategori, Malbun. Søndag afsluttes løbet med en enkeltstart på 25,6 kilometer i Vaduz.

