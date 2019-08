Fuglsang i holdtriumf

Jakob Fuglsangs Astana-hold har ofte haft det svært i holdtidskørslerne i de store grand tour-løb, men lørdagens indledning på Vuelta a España blev en stor succes for holdet.

På den 13,4 kilometer lange og flade rute ved den sydvestspanske kyst var Astana hurtigste hold - to sekunder bedre end Quick-Step.

Astanas holdkaptajn Miguel Ángel López kørte først over målstregen og starter søndagens etape i den røde førertrøje.

Som de første tider begyndte at tikke ind, stod det klart, at man skulle under de 15 minutter for at vinde holdtidskørslen.

Første hold til reelt at byde ind på sejren var EF Education First, som med en tid på 14 minutter og 58 sekunder var første hold til at bryde grænsen på et kvarter.

Den tid blev overgået med to sekunder af Sunweb, men Jakob Fuglsangs Astana-hold havde i sinde at give holdkaptajn Miguel Ángel López en god start i jagten på samlet Vuelta-sejr.

De virtuelle tider undervejs indikerede, at Fuglsang og co. var på vej mod en kanontid, og det holdt stik.

I mål var holdet fra Kasakhstan fem sekunder bedre end Sunweb, men flere stærke mandskaber ventede på startrampen - i særdeleshed Jumbo-Visma og Quick-Step.

Jumbo-Visma var favorit inden holdløbet, men da stort set hele holdet styrtede i et sving, forsvandt det hollandske holds muligheder for sejr. I stedet måtte holdet indkassere et solidt tidstab.

Quick-Step var tættest på at vippe Astana af pinden, da det belgiske hold sluttede kun to sekunder efter.