Fuglsang i kæmpe-triumf i Vueltaen

Jakob Fuglsang føjede mandag endnu et kapitel til sin i forvejen fremragende sæson, da han vandt 16. etape i årets Vuelta a España efter imponerende solokørsel på det afsluttende bjerg.

Den danske Astana-rytter var en del af dagens store udbrud på den 144 km lange bjergetape, der startede med to kategori 1-stigninger inden afslutningen på det 17,8 km lange Alto de la Cubilla, der er rangeret uden for kategori.

Her angreb Fuglsang i to omgange fra den 20 mand store udbrydergruppe. Først kontra på holdkammeraten Luis León Sánchez med 7,3 km til mål.

Her gik han efter Trek-Segafredos Gianluca Brambilla, men italieneren faldt fra, da Fuglsang 4,3 km fra toppen accelererede igen.

Bagved forsøgte Tao Geoghegan Hart (Ineos) at komme op, men briten måtte nøjes med andenpladsen, 22 sekunder efter Fuglsang, mens Luis Leon Sánchez rundede en god Astana-dag af med at blive nummer tre.

- Bruno (sportsdirektør Cenghialta, red.) fortalte mig og Luis i radioen, at de sidste syv kilometer var de letteste.

- Så sagde jeg til Luis, at han skulle køre, og det gjorde han og tog en god lang føring. Da jeg kunne se, at de andre manglede energi, kørte Brambilla, og jeg stak efter ham.

- På et tidspunkt kiggede jeg mig tilbage, og Tao var ved at komme tilbage til os. Så ventede jeg, lige indtil han var tæt på os, og så kørte jeg fuld gas og kom af med dem. Og så var det bare at komme til målstregen, sagde Jakob Fuglsang efter sejren.

Mere end fem minutter bag udbryderne udkæmpede klassement-rytterne deres egen kamp om sekunder.

Også her var Astana langt fremme, da de lancerede holdkaptajn Miguel Angel López, der angreb for at tilbageerobre sin podieplads. López trak Tadej Pogacar (UAE) og løbets førende rytter, Jumbo-Vismas Primoz Roglic, med sig til mål.

De distancerede Movistars verdensmester Alejandro Valverde, der tabte 23 sekunder.

Det piller dog ikke ved toppen i klassementet, hvor Roglic nu har 2.48 minutter ned til Valverde på andenpladsen, mens Tadej Pogacar fortsat er 3.42 minutter efter.

Sejren er Jakob Fuglsangs femte i år, hvor det også blandt andet er blevet til sejre i Critérium du Dauphiné og Liège-Bastogne-Liège. Men efter mere end 200 forsøg lykkedes det endelig at vinde i en Grand Tour.

- Det føles fantastisk. Det var et af mine mål inden starten af Vueltaen, men en ting er at have et mål, noget andet er at opnå det.

- Jeg er super glad for denne etapesejr, sagde Jakob Fuglsang.

Han tager et ordentligt hop fremad i klassementet, hvor han nu er nummer 13, 16.33 minutter efter Roglic.

