Fuglsang i kæmpe triumf

Det er ikke så ofte, Jakob Fuglsang ender øverst på podiet i cykelløb, men søndag kunne han lade sig hylde som samlet vinder af etapeløbet Andalusien Rundt.

På 5. og sidste etape sørgede danskeren og Astana-holdet for at holde eventuelle konkurrenter tilbage, så det endte i en spurt, hvor Fuglsang kunne glide med feltet ind som samlet vinder.

Dermed er årets første danske cykeltriumf hjemme.

- Jeg er selvfølgelig super glad, siger Jakob Fuglsang til Eurosport.

- Vi ville ikke lade denne her sejr smutte fra os, så vi arbejdede hårdt fra start og lod et lille udbrud slippe væk.

- Det endte som ventet i en spurt, men det var stadig hårdt på grund af vinden, siger han.

Italieneren Matteo Trentin fra Mitchell-Scott var aldeles overlegen i spurten, som han vandt med flere cykellængder ned til den næste rytter.

Fuglsang vandt samlet med 7 sekunder ned til holdkammeraten Ion Izagirre og 11 sekunder ned til hollænderen Steven Kruijswijk.

Astana besatte tre af de fire første pladser, da Pello Bilbao sluttede som samlet nummer fire.

Fuglsang snuppede førertrøjen fra Tim Wellens på lørdagens bjergetape, hvor belgieren ikke kunne følge med de øvrige folk i toppen af klassementet.

Søndagens etape var kuperet og hård til at begynde med, men de sidste godt 20 kilometer ind til den korte målbakke var helt flade.

Astana holdt et højt tempo i front af feltet, selv om kun en enkelt og ufarlig udbryder lå alene i front med et ganske lille forspring.

- Det var igen en god arbejdsindsats af holdet. Movistar kom også frem og hjalp, så det var godt, siger den danske sejrherre.

Samtidig var der en del modvind på sidste del af etapen, og det drænede den angrebslyst, som nogle ryttere ellers kunne sidde med.

Som forventet endte det i en massespurt på den lille bakke op mod målet. Her åbnede Trentin tidligt, og ingen var i stand til at følge med den spurtstærke italiener.

Det lykkedes ikke at vinde en etape for Fuglsang, men danskeren endte på andenpladsen på to af de fem etaper.

33-årige Jakob Fuglsangs største triumf kom i 2017, hvor han vandt World Tour-etapeløbet Critérium du Dauphiné foran prominente navne som Chris Froome og Richie Porte. Andalusien Rundt rangerer lavere.

Derudover vandt Fuglsang i 2016 OL-sølv i linjeløbet i Rio de Janeiro.

