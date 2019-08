Fuglsang jagter vildt hattrick

Jakob Fuglsang har store planer for Vueltaen og håber at indlede med den åbningssejr, som han har vundet to gange før

Lørdag indledes årets sidste store etapeløb, når Vuelta a Espaná åbner med en holdtidskørsel, og danske Jakob Fuglsang har store forventninger til sit Astana-hold.

- Som jeg sagde til de andre drenge, så er jeg stillet op i løbet tre gange, og begge de gange vi er startet med holdtidskørsel, der har jeg været på vinderholdet, siger Fuglsang til Cyclingnews.com.

- Forhåbentlig kan vi gøre det igen lørdag, siger Fuglsang.

- Og efter lørdag vil jeg gå efter etapesejre, men den samlede stilling er ikke et tema. Det er min tilstand ikke til, så jeg vil ikke bruge energi på de, men tage det lidt mere afslappet og prøve at finde mine ben.

Fuglsang håber på Astana-sejr på åbningsetapen. Foto: Claus Bonnerup/Ritzau Scanpix

Danskeren slår fast, at han ud over at gå efter egne etaper vil forsøge at hjælpe Miguel Angel Lopez og Ion Izagirre til en god placering i den samlede stilling.

Fuglsang jagtede en podieplacering i sidste måneds Tour de France og lignede en mand for i hvert flad top-10, da han pludselig styrtede og måtte udgå med grimme skrammer. Nu går det bedre.

- Jeg føler ikke meget fra styrtet længere. Alle sår er mere eller mindre helede.

- Men mentalt var det et stort salg og lidt svært at komme tilbage på cyklen efter at have straffet mig selv i Tour de France og ikke have fået, hvad jeg kom for.

- Jeg er ikke 100 procent, men jeg håber at finde benene i de første 10-14 dage og så afslutte Vueltaen på en god måde, siger Fuglsang.

Efter VM vil Fuglsang fokusere på VM, Lombardiet Rundt og flere af de italienske løb i sidste del af sæsonen.

