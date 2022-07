Fuglsang: - Jeg har brækket et ribben

Jakob Fuglsang styrtede på 15. etape af årets Tour de France, og nu viser det sig, at det har kostet ham et brækket ribben

CARCASSONNE (Ekstra Bladet): Jakob Fuglsang har brækket et ribben efter et styrt på 15. etape.

Det bekræfter han over for Ekstra Bladet.

Han fortæller videre, at han endnu ikke ved, om han stiller til start på tirsdagens etape.

- Nu må vi se, hvad jeg gør. Men jeg kører ikke videre, hvis det gør for ondt.

Mandag er der hviledag i Tour de France, og det er her, at han sammen med sit hold Israel Premier-Tech vil træffe en endelig beslutning om, hvorvidt han fortsætter i verdens største cykelløb eller ej.

Fuglsang har derudover slået både sin albue og knæ og gik haltende fra røntgen-vognen i målbyen Carcassonne.

Jakob Fuglsang vil mandag træffe en beslutning om sin videre deltagelse i Tour de France. Foto: Claus Bonnerup

Styrtet skete ifølge Jakob Fuglsang selv, da hollandske Martijn Tusveld (DSM) rejste sig op på cyklen og tabte kæden. Han forårsagede dermed styrtet, hvor både Wout van Aert, Steven Kruijswijk og Jakob Fuglsang røg i asfalten.

Tusveld kom senere under etapen hen til Jakob Fuglsang og undskyldte hændelsen.

Til Ekstra Bladet forklarer Israel Premier-Techs danske sportsdirektør, Nicki Sørensen, at danskeren med det samme frygtede, at det var gået ud over ribbenet.

- Det første, han siger i radioen, er, at han tror, der er et ribben, der er brækket. Men han er hård gut, så lad os nu se. Men han er ikke helt på toppen, lød den umiddelbare reaktion, inden skanningen blev foretaget.

Jakob Fuglsang har en noget uheldig historik i Tour de France-sammenhæng.

Sidste år udgik han med sygdom, og tilbage i 2019 sagde han farvel til Touren efter et styrt. Det samme skete tilbage i 2017, hvor han pådrog sig et brud efter et styrt og måtte udgå.

