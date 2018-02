Fuglsang kørte med Froome: 'Nu er jeg ikke så sikker'

GRANADA (Ekstra Bladet): Et par gange har de trænet sammen i Monaco, hvor de begge er bosat, så det var naturligt for Jakob Fuglsang og Chris Froome at stikke hovederne sammen under første etape af Ruta del Sol onsdag.

Det betød for Fuglsang et fornyet syn på den sag, som hele cykelverdenen er optaget af, nemlig Froomes mistænkelige dopingprøve fra Vuelta a España.

Inden etapen var Fuglsang temmelig skeptisk over for Froome og Team Sky og undrede sig såre over, at holdet overhovedet ville lade Froome køre.

Men samtalen med Froome satte en del tanker i gang og fakta på plads, fortalte Fuglsang efter den knapt 200 kilometer lange etape fra Mijas til Granada i Andalusien.

- Han er overbevist om, at han ikke har gjort noget forkert, og man må jo erkende, at vi ikke ved alt, hvad der at vide i den sag, sagde Fuglsang, da han kølede af efter etapen.

- At dømme efter det, man kan læse i aviserne, ser det mærkeligt ud med Froomes prøve. Det er det, de fleste af os ved om sagen. Men jeg ved nu, at det ikke er alt. Der er altid to sider af en sag.

Danskeren og Chris Froome stak hovederne sammen onsdag. Foto: Ernst Van Norde

Fuglsang opsøgte selv Froome i feltet for at høre fra mandens egen mund, hvad der foregår. Han var også nysgerrig efter at vide, om det er Froome eller Team Sky, der har insisteret på at køre Ruta del Sol til trods for den uheldige sag, fortalte Fuglsang.

- Det er Froome selv, der har truffet beslutningen. Det sagde han meget klart. ’Jeg har ikke gjort noget forkert, og jeg vil køre cykelløb,’ sagde han til mig. Og det forstår jeg egentlig godt, sagde Fuglsang.

- Froome er fast overbevist om, at han har ret til at køre. Jeg har sagt, at Froome efter min mening ikke burde stille til start, men nu er jeg ikke så sikker.

- Man kunne ønske sig, at holdet ville dele flere informationer med offentligheden, så folk dannede sig en mening på et bedre grundlag, sagde Fuglsang.

Da Team Sky debuterede på World Touren i 2010, var det teammanager David Brailsford magtpåliggende at skabe et omdømme som et hold, der var renere end rent og hvidere end hvidt. Midlet var nultolerance over for doping, og det førte til afskedigelse af medarbejdere, der engang i mere løsslupne tider var involveret i doping.

Pressen flokkes om Chris Froome. Foto: Ernst Van Norde

Tilsyneladende var der skarp selvjustits på holdet, og det førte i 2014 til suspension af colombianeren Sergio Henao på grund af uforklarlige udsving i hans blodværdier. Froomes sag synes umiddelbart at være et brud med den linje.

- Det er sært, at Team Sky lader Froome stille til start. Man kan ikke forvente af en rytter, at han suspenderer sig selv. Det må være op til holdet at afgøre, om en rytter skal køre eller ej, sagde Fuglsang onsdag.

- Sky suspenderede Henao, som ikke engang var testet positiv, men Froome, som jo faktisk er testet positiv for noget, lader de køre videre.

- Min tanke er, om det virkelig er nødvendigt. Er det virkelig det bedste for sporten? Men det er holdets vurdering, og det er den, der tæller. Vi andre kan så bare håbe, at resultatet ikke skal ændres senere, sagde Jakob Fuglsang.

Både han og rivalen Chris Froome kom ind med hovedfeltet på etapen onsdag. Den blev vundet af franskmanden Thomas Boudat fra Direct Energie.

