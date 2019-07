Fuglsang ku' mere end forventet

BRUXELLES (Ekstra Bladet): 20 sekunder. Det var forskellen i mål mellem Astana og favoritterne fra Ineos på 2. etapes holdløb.

Et mere end acceptabelt resultat fra Jakob Fuglsangs mandskab - specielt efter kaptajnens styrt og knæskade fra lørdagens etape.

Og Fuglsang var da også tilfreds trods smerter i knæet.

- Jeg har haft bedre dage. Men efter i går er jeg ret tilfreds med den generelle fornemmelse.

- Det gik bedre, end jeg frygtede i går. Der troede jeg, at jeg bare skulle sider på hjul og diktere hastigheden, vi skulle køre. Men jeg var i stand til også at tage føringer. Jeg følte mig ikke 100 procent, men det kommer tilbage dag for dag.

- Jeg er godt tilfreds med tidstabet til Ineos. Inden Touren sagde jeg, at 30 sekunder ville være okay, sagde Jakob Fuglsang i mål.

Følg resten af løbet LIVE her