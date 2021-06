Fuglsang officielt udvalgt

Jakob Fuglsang er mandag officielt udtaget til Astanas hold iTour de France, der starter på lørdag.

Det bliver 36-årige Fuglsangs tiende deltagelse i Tour de France, og han kommer ikke til at prioritere det samlede klassement.

I stedet jagter Fuglsang etapesejre og OL-form.

- Jeg føler mig virkelig godt tilpas, men jeg vil bruge Tour de France til fintuning, så jeg er 100 procent klar til OL, og derfor fokuserer jeg ikke på klassementet, siger Fuglsang i en pressemeddelelse.

- Nogle dage vil jeg grave dybt for at vinde en etape, og andre dage - for eksempel på sprinteretaperne - tager jeg det roligt og kæmper ikke med foran i feltet, så jeg sparer energi og bygger op til Tokyo, tilføjer Fuglsang.

Astana har udtaget otte ryttere, der alle skal jagte etapesejre frem for at prioritere klassementet.

- Vi har et meget alsidigt hold, og vi vil forsøge at få mest muligt ud af den frihed, der følger med at jagte etaper, siger teammanager Dmitriy Fofonov.

Ud over Fuglsang tæller holdet også tidligere etapevindere i Tour de France, Alexey Lutsenko, Ion Izagirre og Omar Fraile.

Alex Aranburu, Hugo Houle, Stefan De Bod og Dmitriy Gruzdev udgør resten af holdet, hvor der ikke blev plads til den 24-årige dansker Jonas Gregaard, som tidligere har kørt Giro d'Italia for Astana.

Fuglsang er den indtil videre tredje dansker, der officielt er udtaget til dette års Tour de France.

Team BikeExchange har tidligere udtaget Christopher Juul-Jensen, mens Jonas Vingegaard er udtaget for Team Jumbo-Visma.

Tour de France starter lørdag med 198 let kuperede kilometer fra Brest til Landerneau.