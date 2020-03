Fuglsang og Astana trækker sig fra alle løb

Cykelholdet Astana trækker sig fra alle løb frem til 20. marts.

I en pressemeddelelse skriver Astana, der har danskerne Jakob Fuglsang og Jonas Gregaard i sin trup, at spredningen af coronavirusset får holdet til at trække sig.

Det betyder, at Astana ikke deltager i løbene Strade-Bianche, Paris-Nice og Tirreno-Adriatico.

- Med den beslutning har vi valgt at beskytte rytterne og stabens helbred og tage ansvar for, at virussen ikke spredes yderligere i cykelmiljøet, siger Astana-manager Alexandr Vinokurov.

- Selvfølgelig ville vi foretrække at deltage i alle de kommende løb, men for nuværende er sikkerheden vigtigst. Vi har stadig en lang sæson foran os med mange andre vigtige mål. Det var ikke en let beslutning, men vi bliver nødt til at beskytte cykelfamilien og vores familier derhjemme.

Det britiske cykelhold Team Ineos meddelte onsdag, at holdet trak sig fra alle løb frem til Catalonien Rundt, der begynder 23. marts.

Udmeldingen kom, efter at holdet Mitchelton-Scott trak sig fra alle løb for både mænd og kvinder frem til 22. marts.

14 læger fra 11 professionelle cykelhold skrev samme dag et brev til løbsarrangørerne ASO og RCS Sport samt Det Internationale Cykelforbund (UCI) for at få dem til at aflyse de italienske cykelløb Strade Bianche, Tirreno-Adriatico og Milano-Sanremo.

I sidste uge blev de sidste to etaper af UAE Tour aflyst på grund af frygt for coronavirus.

To italienere fra staben på et af holdene var smittet med coronavirus, og tirsdag kom det frem, at yderligere fire personer, der var en del af løbet, er smittet.

I øjeblikket sidder fire cykelhold i karantæne på et hotel i Abu Dhabi i De Forenede Arabiske Emirater. Heriblandt Cofidis, der har den danske cykelrytter Jesper Hansen på holdet.

