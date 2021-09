Fuglsang om Chris Ankers død: Svært at begribe

Cykelrytteren Jakob Fuglsang begræder sin tidligere holdkammerat Chris Anker Sørensens død.

- Tankerne kører. Det er stadig svært at begribe og surrealistisk. Man tænker, at det ikke kan passe, siger han til B.T.

Fuglsang kørte blandt andet sammen med Chris Anker Sørensen hos Team Saxo Bank.

Den tidligere cykelrytter omkom i lørdags i en ulykke i Belgien.

Han var udsendt som cykelkommentator for TV 2, da ulykken indtraf på en træningstur på cyklen.

- Chris Anker er den tredje holdkammerat, jeg har haft, som er død på cyklen. Man tænker, at det gerne snart må stoppe. Det virker bare så urealistisk, siger Jakob Fuglsang.

Den 36-årige cykelrytter, der i dag kører for cykelholdet Astana, erkender også, at en episode som den med Chris Anker Sørensen sætter nogle tanker i gang.

- Både Scarponi (Michele Scarponi, red.) og Chris er døde under træning og ikke i løb, siger Fuglsang til B.T.

Ifølge ham viser dette, 'hvor farligt det er at cykle i trafikken'. Dog ved han, at det ikke kommer til at ændre noget for sit eget vedkommende.

- Omvendt tænker man, om det virkelig er det værd, når det er så farligt.

Italienske Michele Scarponi blev i 2017 kørt ned under en træningstur og døde.

Efter lørdagens melding har cykelverdenen sørget over Chris Anker Sørensens død.

Mandag dedikerede danske Johan Price-Pejtersen sin sejr, da han vandt guld ved U23-rytternes VM i enkeltstart i Belgien.

Johan Price-Pejtersen fortæller, at han har været hele følelsesregisteret igennem efter at have vundet U23-VM samme weekend som Chris Ankers ulykke.

Da Price-Pejtersen krydsede målstregen, kiggede han i kameraet, pegede og råbte, at 'det var for Chris'.

Michelle Moestrup Sørensen, Chris Anker Sørensens enke, har også sat ord på dødsfaldet.

- Det var et helt ubegribeligt chok, der ramte hele vores familie, da min mand, Chris Anker Sørensen, i lørdags afgik ved døden i et meningsløst trafikuheld i Belgien, udtalte hun i en pressemeddelelse mandag.

Hun takkede også for den støtte, familien har modtaget.

Chris Anker Sørensen, der blev 37 år, nåede som rytter at køre 12 grand tour-løb, herunder Tour de France fem gange.

Han efterlader sig sin hustru og to døtre.

