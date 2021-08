Fuglsang på hospitalet efter styrt

Jakob Fuglsang nåede knap nok at komme i gang med World Tour-løbet Benelux Tour, før han måtte forlade det.

Danskerens cykelhold, Astana, oplyser på Twitter, at Fuglsang er udgået efter et styrt.

- Vi kan bekræfte, at Jakob Fuglsang styrtede og har forladt Benelux Tour. Han er nu på vej på hospitalet for at blive undersøgt yderligere. Vi ønsker Jakob en god bedring, skriver cykelholdet.

Benelux Tour var Fuglsangs første løb efter OL, hvor han som kaptajn for Danmark blev nummer 12 i linjeløbet på trods af en bøvlet optakt med sygdom.

Etapeløbet, der køres i Holland og Belgien, skulle han bruge til at komme tilbage i løbsrytme, fortalte han inden løbet til Astanas hjemmeside. Men hvis chancen bød sig, havde han planer om at gribe den.

Måske havde han også næste måneds verdensmesterskab i baghovedet.

VM køres i år i Flandern i Belgien, og Fuglsang er udtaget som en af 14 ryttere i landstræner Anders Lunds bruttotrup.

13. september udtages det endelig hold bestående af otte ryttere.

Efter fire sæsoner i træk med sejre har Jakob Fuglsang endnu sin første sejr til gode i 2021, og officielt står han uden kontrakt næste år.

Benelux Tour fortsætter frem til søndag. I feltet er cykelstjerner som Remco Evenepoel, Peter Sagan, Kasper Asgreen og Geraint Thomas.