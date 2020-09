Fuglsang peger på ét øjeblik: - Det er min fejl

Skuffelsen var ikke til at tage fejl af.

Jakob Fuglsang trillede hurtigt forbi pressen uden et kvæk, men kom dog tilbage efter et bad og satte ord på VM-turen rundt om den ikoniske racerbane i Imola.

Godt skjult bag en kasket og det obligatoriske mundbind.

- Jeg ville gerne have stået på podiet, men er godt klar over, at jeg manglede det sidste, da Alaphilippe satte sit angreb ind. Jeg tror egentlig, at hvis jeg var kommet med på hjul med ham, så kunne jeg være kommet med henover toppen.

- Det er min fejl lige der, lød det fra Jakob Fuglsang, der var blandt forhåndsfavoritterne til at overtage Mads Pedersens regnbuefarvede VM-trøje.

Danmarks kaptajn snuppede et bad, inden han talte med pressen.

- Benene skreg

Fejlen bestod i, at han ikke holdt sig tættere på franske Julian Alaphilippe, der endte med at køre solo i mål efter sit angreb 12 kilometer før mål og dermed blev første franske verdensmester i 23 år.

- Jeg havde benene til at køre efter ham efterfølgende, men jeg tøver bare lige et sekund, og så sidder han længere fremme i gruppen.

- Jeg skulle måske have siddet endnu mere på ham i stedet for at sidde lidt længere tilbage. Men det er nemt at være bagklog. Havde vi hentet ham, så havde man sagt at det havde været det rigtige.

- Jeg forsøgte med alt, hvad jeg kunne for at komme op til ham, og benene skreg på toppen af stigningen, lød det fra Fuglsang, der trods alt kunne klemme et smil frem bag mundbindet.

Jakob Fuglsang sad med helt fremme på samtlige 258 kilometer.

I stedet endte danskeren i en gruppe med Wout van Aert, Marc Hirschi, Michal Kwiatkowski og Primoz Roglic. Her var Fuglsang næstlangsomst og måtte dermed tage til takke med en femteplads, der dog er hans bedste resultat nogensinde ved VM.

- Til syvende og sidst tror jeg, at jeg skal være glad for den præstation, jeg leverer i dag. Jeg er glad for den måde, holdet kører på i dag. En super indsats, og alle giver sig 100 procent og holder sig til taktikken.

- Jeg er med i finalen, men det så ud, som om Tour-formen havde været bedre, sagde Fuglsang med henvisning til, at de øvrige fem i top seks kørte over målstregen i Paris for præcis en uge siden.

Stolt og skuffet landstræner

Landstræner Anders Lund lagde efterfølgende ikke skjul på sin skuffelse over, at danskerne ikke kunne gentage VM-triumfen fra Yorkshire sidste år.

- Vi har den finale, vi havde drømt om. Jakob var ekstremt tæt på og lige ved og næsten. Det skulle ikke være gået meget anderledes, så var han strøget helt til tops. Jeg er stolt over den indsats, og så kan man ikke undgå at være en smule skuffet, når man er så tæt på.

Anders Lund mener dog, at de otte danskere ryttere fik sat en tyk streg under Danmarks VM-potentiale.

- Vi viser, at det ikke var for sjov, at vi havde udpeget Jakob som en af kandidaterne. Hvis vi bliver ved at køre som i dag og de sidste år, så bringer vi os i en situation, hvor verdensmesterskabet er inden for rækkevidde.

35-årige Fuglsang afviste også at opgive drømmen om en dag at iklæde sig en af sportens mest prestigiøse trøjer.

- Der kommer flere chancer, men det kan godt være, at det her var en af de bedste, lød det fra Jakob Fuglsang, der i næste weekend skal forsøge at lave et resultat i Giro d'Italia.

