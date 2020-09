Fuglsang ramt af afbud: - Det er super ærgerligt

Jakob Fuglsang får næppe større chancer for at vinde VM, men han ærgrer sig over, at Mads Pedersen, Magnus Cort og Søren Kragh Andersen ikke er ved hans side på den hårde rute i Imola

Når Jakob Fuglsang og resten af cykelsportens absolutte elite søndag ruller ud på årets VM-rute på racerbanen i Imola, kan det meget vel være den efterhånden 35-årige danskers sidste chance for at blive verdensmester.

Ruten er så tilpas hård, at danskeren stiller til start, selvom det ikke passer perfekt ind i programmet forud for Fuglsangs store mål: Giro d'Italia, der starter torsdag.

- Det er klart, at det formentlig er en af de bedste chancer, og det er også en af grundene til, at jeg vil køre. Vi må se. Det er ikke, fordi det er udelukket, at jeg kører de kommende VM, men det er klart, at med den rute, så er det nok en af de bedste muligheder, jeg får, siger Jakob Fuglsang.

Ingen Tour kan være fordel

De 258,2 kilometer skal køres på en 28,7 kilometer lang rundstrækning med start og mål på den ikoniske Imola-racerbane. Undervejs venter små 5000 højdemeter, der naturligvis er en af årsagerne til, at Jakob Fuglsang har en chance for at triumfere.

- Jeg vurderer at chancerne er gode, hvis jeg rammer dagen.

- Der er en håndfuld, der kan vinde det. De andre kommer fra Touren, og jeg kommer lidt fra nogle andre præmisser og håber, at det er den rigtige måde at komme til VM. Måske lidt mere frisk og med mentalt overskud i forhold til dem, der lige har kørt tre uger rundt i Frankrig og siddet med tungen ud af halsen, siger han.

Med 'andre' mener han naturligvis en rytter som Wout van Aert, der viste sig uhyggeligt stærk under Tour de France, men Fuglsang fremhæver også Alejandro Valverde og Julian Alaphilippe, der kan være på jagt efter revanche efter et skuffende Tour de France.

Ikke det stærkeste hold

Landstræner Anders Lund forsøger heller ikke at løbe fra, at hans kaptajn er blandt favoritterne.

- På papiret er han en af dem, der kan blive verdensmester på den rute. Om man kan pege på fem eller ti, er lidt som vinden blæser, for der er så mange ubekendte i det. Men helt nøgternt og objektivt, så er han et navn, der popper op som en, der kan blive verdensmester.

- Den favoritværdighed kan vi ikke løbe fra. Han er en af dem, men ikke den eneste. Og man må sige, at som nation og hold kommer vi ikke som de absolut stærkeste. Så det hele er ikke op til os, siger han.

Ærgrer sig over afbud

Søndag er det endegyldigt slut med regnbuen for Mads Pedersen, men den 24-årige dansker kommer ikke selv til at aflevere trøjen videre i Imola, når den nye verdensmester er fundet sidst på eftermiddagen.

Mads Pedersen har meldt afbud til VM for at forberede sig til BinckBanck Tour og brostensklassikerne, som coronavirus har skubbet fra forår til efterår.

Jakob Fuglsang kunne ellers godt have brugt Mads Pedersens storform i sit forsøg på at holde regnbuetrøjen på danske hænder.

- Han har set ud til at være rigtig godt kørende i Touren og været der lang tid for Richie Porte, så det arbejde kunne jeg da helt sikkert godt have brugt. Sådan er det. Vi har de folk, vi har, siger Jakob Fuglsang og udtrykker nogenlunde forståelse for beslutningen.

- Jamen det er helt op til ham selv, om han vil stille op eller ej. På den ene side kan jeg godt forstå det. På den anden side synes jeg også, det er ærgerligt, at han ikke tager VM med og får den oplevelse. Men jeg har selv sagt fra til VM tidligere. Han har helt sikkert andre mål kort tid efter VM, fordi kalenderen er så pakket, siger Jakob Fuglsang.

En gave til holdet

Heller ikke landstræner Anders Lund vil græde snot over, at verdensmesteren bliver væk.

- Han ville være en gave til holdet både i cykelløbet, men også som rygstøtte og moralsk indsprøjtning med sit verdensmesterskab sidste år. Men jeg accepterer, at han går efter at snuppe en af de store skalpe i efteråret.

- Det, jeg må arbejde med som landstræner, er, at jeg ikke altid kan stille med dem, jeg gerne vil. Et andet eksempel er Søren Kragh, og jeg har før også fået afbud fra folk på grund af rute og form, siger Anders Lund.

- Det går udover kulturen

Han afviser at ville overtale rytterne til at være med.

- Det vigtigste for mig, er, at de ryttere, der står på startstregen, er topmotiverede og glæder sig til cykelløbet. Det er vigtigere, end at det lykkes mig at overtale en rytter til at stå der halvt eller delvist motiveret. Det går simpelthen udover kulturen på landsholdet og den tænding, der skal være ved aftensmaden og morgenmaden inden, siger han.

Udover Mads Pedersen har Søren Kragh Andersen meldt afbud, mens Magnus Cort måtte trække sig med corona.

En skam, mener Jakob Fuglsang.

- Magnus kunne også have været en vigtig mand langt henne i løbet. Det samme med Søren Kragh Andersen, som har vist sindssygt godt form. Det er også super ærgerligt, og jeg tror faktisk, at Søren kunne have haft en chance for at køre finale med den form, som han viste i Touren, siger han.

