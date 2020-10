Fuglsang reagerer efter frygtelig start

Jakob Fuglsang kalder første etape af Giro d'Italia for farlig på grund af den kraftige vind på enkeltstarten

Katastrofe for Fuglsang: Løjtnant færdig efter bizart styrt

Jakob Fuglsang troede vel nærmest ikke sine egne øjne på 1. etape af Giro d'Italia.

Danskerens løjtnant Miguel Angel Lopez styrtede slemt og er ude af løbet - samtidig med at Fuglsang selv tabte alt for meget tid på den 15 kilometer lange enkeltstart.

Det lykkedes ikke Ekstra Bladet at få en kommentar fra Fuglsang eller Astana-lejren efter etapen, men på holdets Twitter-konto er Fuglsang citeret for, at etapen udviklede sig farligt på grund af vejret.

- En dag til glemmebogen. Først og fremmest, og vigtigst af alt, håber jeg, at Miguel Angel hurtigt kommer sig. Vi vil utvivlsomt savne ham i løbet.

- Etapen var hård, og vinden gjorde det endnu hårdere, men også farligt. Hvad kan jeg sige, lad os håbe, at vi fra i morgen har mere held på vores side, lyder det fra danskeren.

Jakob Fuglsang tabte næsten halvandet minut til Geraint Thomas. Foto: Luca Bettini/Ritzau Scanpix

Astana har oplyst, at Miguel Angel Lopez er kørt på hospitalet til yderligere undersøgelser efter sit styrt. Han blev efter styrtet tilset i en ambulance og kom ikke op på cyklen igen.

Giro d'Italia har længere været sæsonens store mål for Jakob Fuglsang, der droppede årets Tour de France af samme grund. Det var planen, at Lopez skulle være en af Fuglsangs vigtigste hjælpere i bjergene, efter at colombianeren imponerede med en samlet sjetteplads i Tour de France.

Fuglsang tabte dog hele et minut og 24 sekunder til Geraint Thomas på den korte enkeltstart, og der venter derfor et stort arbejde de kommende uger, hvis danskeren skal øverst på podiet i Italien.

Jakob Fuglsang og de øvrige Astana-ryttere skal op på cyklen igen søndag.

