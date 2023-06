Fuglsang reagerer på chok-nyhed: - Jeg er ærgerlig

Jakob Fuglsang er ærgerlig over ikke at være en del af Israel-Premier Techs Tour de France-hold

Fredag formiddag blev det en kendsgerning, at Jakob Fuglsang ikke kommer til årets Tour de France.

Danskeren er ganske enkelt fravalgt af sit hold, Israel-Premier Tech. Og det ærgrer hovedpersonen, oplyser han i en skriftlig kommentar til Ekstra Bladet.

- Selvfølgelig er jeg ærgerlig over ikke at blive udtaget til Touren, men det kommer sig af, at jeg har haft en lidt svær sæsonstart og måske stadig ikke helt har fået vist, at formen er der, hvor den skulle være på nuværende tidspunkt, lyder det fra Jakob Fuglsang, der tidligere på året blandt andet døjede med inflammation i testiklerne.

Det var også årsagen til, at han droppede Giro d'Italia og i stedet satsede på at blive klar til Tour de France.

Vil tilbage i topform

Jakob Fuglsang er dog fortrøstningsfuld i forhold til at komme tilbage på toppen.

- Jeg er dog sikker på, at formen er på vej op, og at den nok skal komme. Det bliver desværre ikke i Touren, at jeg får det vist, men der er heldigvis stadig mange gode løb tilbage i år. Nu skal jeg sammen med holdet planlægge resten sæsonen, og så må vi se, hvordan mit program kommer til at se ud, slutter han.

38-årige Fuglsang har 11 gange tidligere siden 2010 stillet til start i Tour de France. Han sluttede samlet som nummer syv i 2013.

Fire ud af de seneste fem gange er han udgået. Senest i 2018 var Fuglsang med hele vejen til Paris.