Fuglsang regner med tidstab

Astana hører ikke til favoritterne på søndagens holdløb, og holdkaptajn Jakob Fuglsang håber på at kunne nøjes med at sætte et halvt minut til

BRUXELLES (Ekstra Bladet): Der er hold, der kommer til holdløbet med ambitioner om sejr – og så er der dem, der kommer for at begrænse skaden.

Et af de sidstnævnte er Astana, hvor kaptajn Jakob Fuglsang ved, at søndagens 27,6 km. rundt i Bruxelles kommer til at koste i hans klassement-regnskab.

- Skal man være realistisk, så kommer vi til at tabe sekunder i holdtidskørslen. Det er et spørgsmål om, hvor mange sekunder det bliver.

- Det er svært at sige, hvad der vil være tilfredsstillende. Jeg vil sige omkring 30 sekunder, siger Jakob Fuglsang.

Astana præsterede sidste år et ganske fint holdløb på trods af en forfærdelig generalprøve i Schweiz Rundt og tabet af Luis Leon Sánchez et par dage inden – men mankoen til vinderne var hele 51 sekunder.

Sánchez er med i år, og Fuglsang kan afsløre, at der er gjort noget på holdet for at komme et tab til livs.

- Fra i år har vi fået en ingeniør på holdet, som særligt bekymrer sig om materiel, aerodynamik og holdløb. Han laver udregninger, der viser, hvor mange watt hver rytter skal træde, og hvor lange føringer han skal tage.

- Det er for at sikre, at vi kan køre et homogent holdløb – at vi kan køre stærkt, uden at der er en stærk rytter, der så at sige dræber resten af holdet.

- Vi har også arbejdet en del med vores positioner på cyklerne, så vi sidder optimalt. Der er også arbejdet med materiellet – ja, over hele linjen.

- Vi kunne nok have brugt nogle flere timer sammen alle otte mand, hvor vi havde været ude på enkeltstartscyklerne og arbejdet på det. Man kan altid gøre mere, men på et tidspunkt må man også erkende, at det er det her, vi har haft energi, kræfter og tid til, siger Jakob Fuglsang.

