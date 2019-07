Fuglsang så festen på tv: - En rigtig lorte-tour

STRUER (Ekstra Bladet): Astana-kaptajnen Jakob Fuglsang modtog tilskuernes hyldest til tirsdagens gadeløb i Stuer:

Le Tour Revanchen 2019. Den 34-årige silkeborgenser blev kørt rundt på den 1,8 kilometer lange rute i en åben sportsvogn og blev tiljublet af de tusinder fremmødte mennesker.

Han kom til årets netop overståede Tour de France med tårnhøje ambitioner - han jagtede et topresultat og drømte om en podieplads i Paris. Med rette.

Jakob Fuglsang har trods sit uheldige og top-ærgerlige Tour-exit haft sin bedste sæson nogensinde med sejre i Critérium du Dauphiné, Liège-Bastogne-Liège og Ruta del Sol.

Men et styrt på 1. etape, tidstab i sidevinden på 10. etape og det skæbnesvangre styrt på 16. etape spolerede den uheldige danske stjernes klassement-ambitioner og videre deltagelse.

Heller ikke niende gang skulle Fuglsangs håb om en placering i top-fem blive en realitet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Jakob Fuglsang tog plads i bilen, men holdt sig fra cyklen, da der blev kørt gadeløb i Struer. Foto: Ernst van Norde

- Det gik ikke min vej

Her i Struer i startområdet var der - trods den enorme skuffelse, som nok stadig sidder plantet i kroppen - overskud til at skrive autografer med et smil på læben til de mange fremmødte fans.

Tour-exittet er kommet på afstand, men den bitre-fornemmelse er der stadig:

- Det har været en rigtig lorte-tour, hvor det slet ikke gik min vej. Jeg kæmpede mig tilbage efter styrtet på første etape og kom tilbage ind i kampen.

- Jeg var alligevel godt kørende og havde virkelig set frem til alperne … Hvor det virkelig skulle have været! Det var bjerge, der passede til mig - og man ser jo ofte, at dem, der kører stærkt i Pyrenæerne, kører ikke så stærkt i alperne - og omvendt, sagde Jakob Fuglsang til Ekstra Bladet.

- Skuffelsen er ved at lægge sig nu .. Men det var stadigvæk bittert at sidde og se de sidste etaper på TV. Lidt sørgmodigt at se de andre køre ind på Champs-Elysées i Paris og ikke selv kunne være med, måtte han indrømme.

- Det går fremad med hånden nu … De sidste to dage har jeg kunnet mærke, at jeg endelig kunne bevæge den lidt.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Jakob Fuglsang måtte forlade Touren efter et grimt styrt på 16. etape. Inden da havde han også været i asfalten på 1. etape. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/RITZAU SCANPIX

Enorm hævelse i hånden

Løbslægens første dom lød: Den er brækket, venstre hånd. Hævelsen var hurtigt enorm. Men en CT-scanning, røntgenbilleder viste det modsatte - heldigvis!

- Det værste er hævelsen. Det tager nok cirka tre uger, inden den lægger sig. Jeg skal holde den højt! Forklarede Fuglsang:

- Jeg kan endelig tage den lidt ned, uden at det dunker i den. Til at starte med var det som om hjertet sad i hånden. Jeg aner ikke om en vene kan springe i hånden, om den lukker sig eller bare sprøjter blod ud, hvis man holder hånden nedad. Det føltes som om, det bare pissede ud med blod - den følelse har jeg heldigvis ikke i dag.

- Lægen sagde: Fem dage. Så kunne jeg sidde på en cykel igen, men det har jeg slet ikke kunnet. Jeg håber at kunne sidde på cyklen om to dage, det er mit håb! Så er jeg klar til at sætte mig op på sadlen igen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Jakob Fuglsang deltog ikke i løbet i Struer grundet skaderne, han pådrog sig under Tour de France. Foto: Ernst van Norde

Til syvende og sidst, sagde Fuglsang, så var det ikke hans Tour. Slet ikke. Men han giver ikke sådan uden videre op. Og den danske Astana-rytter er klar til at give det endnu et skud som kaptajn, hvis chancen byder sig igen om et år eller to.

Planen er, at Jakob Fuglsang skal køre årets Vuelta a España med Miguel Ángel López som kaptajn. Han udelukker ikke klassementet-forhåbninger, men understreger samtidig, at det sagtens kan være en etapesejr, han skal stiler efter! Under alle omstændigheder skal det bruges som forberedelser mod VM til september i England.

Movistar har under Tour de France bekræftet en interesse for Jakob Fuglsang, men Astana lader dog stadig til at være et meget sandsynligt bud. Fuglsang ønskede dog ikke at løfte sløret for fremtiden:

- Jeg er ikke selv klogere på det. Jeg håber at have styr på det inden for en uges tid, men det har jeg sagt mange gange nu.

OL i 2020 er også allerede på tegnebrættet … Og en kaptajn-tjans tager Jakob Fuglsang gerne igen, melder han uden tøven. Men til næste år kunne Giro d'Italia være hovedfokus og Tour’en som optakt til Legene i Japan.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Kasper Asgreen vandt i Struer, efter han i løbet af sommeren har vundet stor popularitet i Tour de France. Foto: Ernst van Norde

Asgreens komet-gennembrud: - En fantastisk oplevelse

Den 24-årige Kolding-dreng Kasper Asgreen har indiskutabelt fået sit helt store gennembrud i denne sæson. Han FIK en kontrakt på Deceuninck - Quick-Step i foråret 2018 - samme år fik han debut i Vuelta a España.

Tidligere på året blev han nummer to i Flandern Rundt, og i sit første Tour de France må man sige, at den uimponerede danske profil viste sig at være en meget værdifuld hjælper for sprinteren Elia Viviani og franskmanden Julian Alaphilippe, der i hele 14 dage kørte i løbets gule førertrøje.

Og så kørte Asgreen sig endda også til en ganske imponerende andenplads på 17. etape.

- Det har været en fantastisk oplevelse - og det er gået langt over forventning … Især med den gule førertrøje i 14 dage! Det har været fedt at opleve den opbakning omkring Julian - som efterhånden er folkehelt i Frankrig. En stor oplevelse, understreger Kasper Asgreen.

- Jeg blev taget med for at hjælpe holdets kaptajner, og jeg synes selv, det gik meget godt, smågriner en stolt Asgreen:

- Holdet har da også udtrykt, at de var tilfredse med det, jeg har leveret. Det er succes for mig. Og det er klart, at når man gør det godt, så rykker man også opad i hierarkiet - både i feltet og internt på holdet.

Og til Tour Revanchen i Struer fræsede han da også som første mand over målstregen efter 63 kilometer med både kuperet terræn og brosten - 35 hurtige omgange i Struer centrum:

- Det motiverer at komme ud og køre foran de danske fans! Ikke så tit man kører foran et dansk publikum på danske veje. Men det er da noget andet, der motiverer her, end i Touren. Bare fedt at køre cykelløb, sluttede Asgreen, der samtidig slog fast, at det næste store mål er at køre først over målstregen til VM - selvom mindre også kan gøre det.

Mere europæer end dansker: Fuglsang regner ikke med at vende hjem

Fuglsang scorer million-jackpot