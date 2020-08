Fuglsang snupper andenpladsen

Jakob Fuglsang har vist god form efter coronapausen.

Søndag sluttede den danske Astana-kaptajn som nummer to i klassementet i cykelløbet Polen Rundt - det første World Tour-etapeløb efter coronapausen.

Kun stortalentet Remco Evenepoel (Quick-Step) overgik Fuglsang efter imponerende solokørsel i bjergene lørdag. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) endte på ottendepladsen foran en række prominente navne.

- Overordnet set er jeg tilfreds med min præstation og resultaterne her. Min eneste chance for at vinde en etape var i går (lørdag, red.), men der var en fyr, der var hurtigere. Det sker, siger Fuglsang til Astanas hjemmeside.

5. og sidste etape blev et spurtopgør på opløbsstrækningen i Krakow, og her tog Quick-Steps Davide Ballerini sejren foran Pascal Ackermann (Bora) og Alberto Dainese (Sunweb).

Verdensmester Mads Pedersen (Trek) forsøgte ikke at gentage sin spurtsejr fra 2. etape, da han i stedet kørte for holdkammeraten Jasper Stuyven.

Efter en kuperet start foregik etapen primært på flad vej, og der var ikke forventninger om forskydninger i toppen af klassementet.

Med andenpladsen følger Fuglsang op på sidste uges femteplads i Strade Bianche, og han viser sig som en af feltets stærkeste før næste uges Lombardiet Rundt, som er sæsonens andet monument.

- Jeg er tilfreds, da det var min første deltagelse i Polen Rundt. Det er et godt løb, men i år var der måske ikke så mange etaper, hvor jeg kunne gå efter sejren. Men det var god træning, og nu tager jeg til Italien for at køre Lombardiet, siger Astana-danskeren.

35-årige Jakob Fuglsang skal for første gang siden 2016 og for anden gang i karrieren køre den italienske grand tour, Giro d'Italia.

Etapeløbet skulle være afviklet i maj, men blev udskudt på grund af coronakrisen. I stedet blev det flyttet til 3. til 25. oktober.