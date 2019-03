Fuglsang snydt til sidst: - Intet lykkedes

Planen var klar oppe i Jakob Fuglsangs hoved, men det gik ikke, som den danske Astana-rytter havde håbet i lørdagens nyklassiker Strade Bianche.

Fuglsang blev toer efter den spurtstærke Julian Alaphilippe fra Quick-Step.

- Jeg er glad for at komme på podiet i sådan et fedt løb, men jeg følte mig virkelig stærk, og jeg ønskede at vinde, siger Fuglsang til løbets hjemmeside.

På den sidste stigning havde Fuglsang en ambition om at sætte Alaphilippe af, men franskmanden var i stand til at følge med hver eneste gang.

- Jeg kørte godt, men jeg tabte, så det er lidt en bittersød fornemmelse. Jeg tænkte meget på, hvordan jeg kunne slå Julian Alaphilippe, men han var ikke så frisk på at arbejde for hårdt.

- Så jeg vidste, at jeg på en eller anden måde skulle overraske ham eller ryste ham af på den sidste stigning før mål, forklarer Fuglsang.

Han vurderede, at Alaphilippe med stor sandsynlighed ville være bedst i spurten på flad vej, som det også var tilfældet på de sidste meter mod målstregen i italienske Siena.

- I en sprinterafslutning ville han altid være stærkere end mig. Jeg forsøgte et par gange, men intet lykkedes, siger Fuglsang.

