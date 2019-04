'Fuglsang stråler - men han vinder ikke Touren'

I lyset af sine præstationer i den seneste uge, hvor han først blev nummer tre i Amstel Gold Race og siden nummer to i Flèche Wallonne, er Jakob Fuglsang selvfølgelig en af to helt store favoritter i forårets sidste klassiker, monumentet Liège-Bastogne-Liège.

Desværre er den anden store favorit hans onde ånd, franskmanden Julian Alaphilippe, som slog ham i onsdags i Flèche Wallonne og i marts gjorde det samme i nyklassikeren Strade Bianche.

Ender Liège-Bastogne-Liège i endnu en duel mellem de to, så taber Fuglsang igen. Hvor meget jeg end under ham en stor sejr, så tror jeg desværre, at det søndag bliver endnu sværere for ham at vinde, end det har været hidtil.

Fuglsang har altid kørt gode forårssæsoner og har været garant for gode placeringer. I år har han bare lagt den ene procent oveni, som har bragt ham på podiet igen og igen. Han har kørt et fænomenalt forår, og det er klart, at man så også begynder at tænke på, om han måske omsider virkelig kan drive det til noget i Tour de France.

Julian Alaphilippe besejrer Jakob Fuglsang på Mur de Huy i Flèche Wallonne i onsdags. Foto: EPA / Julien Warnand / Ritzau Scanpix

I den sammenhæng er én procent bare ikke nok. Forbedrer han sig forholdsmæssigt lige så meget i Touren, som han har gjort det i dette forår, vil han højst bejle til den nedre del af top fem. Han kan ikke vinde Tour de France i et opgør med verdens bedste etapeløbsryttere, men jeg tror dog, at han langt ind i årets løb kan holde sin drøm i live.

Der er få enkeltstartskilometer, hvilket er til hans fordel, og ruten ligger i det hele taget godt til ham. Inden Pyrenæerne er det kun stigningen La Planche des Belles Filles, som kan udfordre bjergrytterne, og det er en stigning, som ligner dem, Fuglsang har været god på indtil nu i år. Holder han sit niveau, taber han ikke afgørende tid her.

Han kan nå Pyrenæerne og stadig være inde i kampen om den gule trøje helt til 14. etape, som har mål på Tourmalet. Det bliver formentlig sandhedens time for ham i Touren i år, og først da får vi et klart svar på, hvor langt han kan drive det.

Men igen: Hvis de bedste stadig er med i løbet, vinder han det ikke.

Liège-Bastogne-Liège Kategori: World Tour Tilnavn: ‘La Doyenne’ (den ældste dame) Arrangør: ASO, som også står bag Tour de France Kørt første gang: 1892 som reklame for avisen L’Expresse. De første år gik ruten fra Spa til Bastogne og tilbage igen. Status: Et af sportens fem monumenter. De øvrige er Milano-Sanremo, Flandern Rundt, Paris-Roubaix og Lombardiet Rundt. Kendetegn: En stribe stigninger af varierende sværhedsgrad med Côte de la Redoute som den kendteste. Længde: 256 kilometer Seneste ti års vindere: 2018 Bob Jungels (Luxembourg) 2017 Alejandro Valverde (Spanien) 2016 Wouter Poels (Holland) 2015 Alejandro Valverde (Spanien) 2014 Simon Gerrans (Australien) 2013 Daniel Martin (Irland) 2012 Maxim Iglinsky (Kasakhstan) 2011 Philippe Gilbert (Belgien) 2010 Alexandr Vinokurov (Kasakhstan) 2009 Andy Schleck (Luxembourg) Danskere på podiet: 1991 Rolf Sørensen (nummer tre) 1993 Rolf Sørensen (vinder) Vindere, der vandt Tour de France i samme sæson: 1969 Eddy Merckx (Belgien) 1971 Eddy Merckx (Belgien) 1972 Eddy Merckx (Belgien) Flest sejre: 5 Eddy Merckx (Belgien) - 1969, 1971, 1972, 1973, 1975 4 Moreno Argentin (Italien) - 1985, 1986, 1987, 1991 4 Alejandro Valverde (Spanien) - 2006, 2008, 2015, 2017 3 Léon Houa (Belgien) - 1892, 1893, 1894 3 Alfons Schepers (Belgien) - 1929, 1931, 1935 3 Fred De Bruyne (Belgien) - 1956, 1958, 1959

Det ændrer dog ikke ved, at Fuglsang er en formidabel cykelrytter. Han har i denne sæson kørt som en mand, der ikke er bange for at tabe, og det har været vidunderligt at se på.

Årsagerne er mange. Han har skiftet træner, idet hans fortrolige gennem mange år, danske Rune Larsen, er fortid. Han har fået ny inspiration, og hans position på holdet er kun forstærket i takt med, at stjernerytterne Fabio Aru og Vincenzo Nibali har forladt Astana.

Holdet rider på en succesbølge, som Fuglsang selv har været med til at sætte i bevægelse, og er sammen med Alaphilippes Quick-Step-mandskab det mest vindende i år. Fuglsang har vundet Ruta del Sol og en etape i Tirreno-Adriatico, men han mangler den store klassikersejr, som alle drømmer om.

Skal han høste karrierens største triumf søndag, skal han skille sig af med Alaphilippe længe før opløbet og køre alene hjem. Det er til Fuglsangs store ulempe, at Liège-Bastogne-Liège for første gang i næsten tre årtier faktisk slutter i Liège.

Jakob Fuglsang på podiets nederste trin i Amstel Gold Race, hvor hollænderen Mathieu van der Poel atter demonstrerede sit umådelige talent og vandt. Foto: ANP / AFP / Bas Czerwinski / Ritzau Scanpix.

Hidtil har målstregen ligget i forstaden Ans, som nås ad en lumsk stigende hovedvej. I år slutter løbet på flad vej midt i storbyen, og Fuglsang har altså ikke en sidste rampe, han kan skyde af sted på i den absolutte finale.

Astana skal sætte voldsomt pres på feltet allerede 90 kilometer fra mål for at få ryddet op længe før finalen. Konkurrenternes hjælperyttere skal slides op, så kaptajnerne er isoleret i finalen, og så skal Fuglsang selv gøre arbejdet færdigt på Côte de la Roche-aux-Faucons og køre alene mod mål.

Hvis han ikke slipper af med Alaphilippe dér, så sker det aldrig, og så kender vi udfaldet. Lykkes det, er spørgsmålet så blot, om Fuglsang er i stand til at holde alle bag sig over en strækning på 15 kilometer på fortrinsvis flad vej ind mod mål.

Jeg har grund til at tvivle, selv om Fuglsang i sin aktuelle form næppe nogensinde har været bedre.

Favoritter:

(6 stjerner) Julian Alaphilippe

(5 stjerner) Jakob Fuglsang, Maximilian Schachmann

(4 stjerner) Alejandro Valverde, Michal Kwiatkowski, Michael Matthews

(3 stjerner) Bauke Mollema, Simon Clarke, Bob Jungels, Romain Bardet, Adam Yates

(2 stjerner) Samuel Dumoulin, Diego Ulissi, Vincenzo Nibali, Alessandro De Marchi

(1 stjerne) Tadej Pogacar, Dan Martin

