Astana-manager Dmitriy Fofonov tror ikke på, at Jakob Fuglsang kører for holdet i næste sæson, og rytteragent Moreno Nicoletti anser ikke længere Astana for overhovedet at være en mulighed for den danske stjernerytter.

Konklusion: Jakob Fuglsang synes færdig på Astana efter ni år i den turkisfarvede trikot.

- Jeg har lige holdt møde med Jakob i Monaco, og vi er blevet enige om, at vi venter til efter Benelux Tour med at træffe en endelig beslutning, siger Moreno Nicoletti til Ekstra Bladet.

Moreno Nicoletti har i mange år haft danske ryttere blandt sine klienter - blandt andre Michael Rasmussen, Chris Anker Sørensen, Jesper Hansen, Jonas Gregaard og Jakob Fuglsang. Foto: Claus Bonnerup.

Løbet slutter 5. september, men allerede nu tøver Nicoletti ikke med at slå fast, at han ikke ser Astana som fremtidigt hold for Fuglsang.

Årsagen vil han ikke nærmere ind på, men han siger dog, at den uro og forvirring, der hersker på holdet, naturligvis ikke taler til dets fordel.

Stor ståhej

Astana-holdet indgik i år partnerskab med den canadiske landbrugskoncern Premier Tech - et samarbejde som har vist sig ikke videre frugtbart. Holdets øverste leder, Alexandr Vinokurov, blev stødt fra tronen umiddelbart før Touren, for så at indlede en juridisk kamp for at genvinde sin position.

Nu er han genindsat som leder, mens Premier Tech har trukket sig som partner og sponsor. Næste år er det igen den kasakhiske stat og en kreds af kasakhiske virksomheder, der finansierer og kontrollerer holdet.

- Der er megen uro, så jeg tror ikke, at det bliver Astana næste år. Man kan aldrig vide, hvad der sker, hvis Jakob pludselig laver et stort resultat, men lige nu ser jeg to muligheder for Jakob, siger Nicoletti.

- Det er Qhubeka Nexthash og Israel Start-Up Nation, siger rytteragenten.

Mødes privat

På det israelske World Tour-hold ville Fuglsang blive holdkammerat med Chris Froome, som også bor i Monaco. Den firfoldige Tour-vinder er blevet en af Fuglsangs gode venner i skattelyet, hvor de med deres ægtefæller jævnligt mødes i privat regi.

Dmitriy Fofonov er tidligere rytter på Astana og har som sportsdirektør arbejdet op til posten som sportslig manager på det kasakhiske hold. Arkivfoto: Claus Bonnerup.

Dmitriy Fofonov, som er sportslig manager på Astana, tvivler også på, at Fulgsang fortsætter på holdet. Han understreger, at han intet har med eventuelle aktuelle forhandlinger at gøre, idet hans fremtid på holdet også er usikker.

- Jeg har endnu ikke kontrakt for næste år, så jeg holder alle muligheder åbne. Jeg skal jo have et arbejde, så hvis det ikke bliver på Astana, må jeg finde noget andet, siger Fofonov til Ekstra Bladet.

- Hvad angår Fuglsang, så kan jeg ikke sige noget endegyldigt, for jeg ved ikke, hvor han skal hen. Jeg kan bare sige, at jeg ikke tror, han bliver på Astana, siger Dmitriy Fofonov.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Jakob Fuglsang.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Næsten et danskerhold

Bjarne Riis tiltrådte som manager på World Tour-holdet NTT efter flere års stræben efter et comeback på højeste niveau. Efter under et år var det atter slut. Foto: Ernst van Norde.

Ikke mindst med Bjarne Riis’ indtog på holdet i 2020-sæsonen tegnede det sydafrikanske NTT Pro Cycling til at blive et team, som danske cykelfans kunne tage til sig som deres eget.

Sådan gik det ikke. I løbet af bare en sæson - som blev ødelagt af coronakrisen - forsvandt drømmen om et ‘dansk’ World Tour-hold. Nu kan idéen blive genoplivet, hvis Jakob Fuglsangs skifte til holdet bliver en realitet.

Den danske stjernerytter vil givetvis kunne blæse nyt liv i det hensygnende, sydafrikanske foretagende og vække fornyet dansk interesse for holdet i lighed med den, som Astana-holdet har nydt i de ni år, Fuglsang har været en del af det.

Alt så ellers lyst ud for holdet, da danske Virtu Cycling Group i januar 2020 blev præsenteret som ny medejer af holdet, som fik et markant dansk islæt.

Dansk ledelse

Bjarne Riis indtrådte i holdets topledelse, hvor Lars Michaelsen i forvejen sad, mens folkekære Lars Bak var hentet ind som assisterende sportsdirektør. Stjernerytteren Michael Valgren var i truppen sammen med World Tour-debutanterne Andreas Stokbro og Michael Carbel, og i staben var der yderligere både læge, massør og mekaniker med dansk pas.

Dertil kom flere af Riis’ tidligere medarbejdere på Team CSC/Saxo Bank, nemlig lægerne Piet de Moors og Piet Daneels, massøren Lynda Cossard og chefmekaniker Alejandro Torralbo.

Siden da er det danske aftryk på holdet, som nu hedder Qhubeka Nexthash, blevet mindre og mindre. Riis, Bak, Carbel og Valgren er væk, og idéen om dansk medejerskab levede kun i få måneder.

Skifter hold

Tre danske ryttere har kørt på holdet i år, men to af dem er allerede nu ude af billedet næste år. Lasse Norman Hansen har skrevet kontrakt med norske Uno-X, mens Andreas Stokbro synes drevet til at søge nye veje.

- Lige nu ser det ikke ud til, at det bliver Qhubeka i 2022. Jeg tror ikke på, at det er der, Andreas’ fremtid ligger, siger Joona Laukka, som er agent for Stokbro, til Ekstra Bladet.

Den sidste dansker på holdet, 27-årige Emil Vinjebo, nærer stadig håb om at få forlænget sin et år lange kontrakt med holdet.