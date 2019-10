Fuglsang tester nyt hovedmål: - Jeg elsker det

Jakob Fuglsang er meget tilfreds efter at have testet ruten til OL-løbet i Tokyo næste sommer

Efter i flere sæsoner at have satset benhårdt på Tour de France, så satser Jakob Fuglsang i 2020 på at bytte OL-sølvet fra 2016 ud med guld ved OL i Tokyo.

Selvom løbet først køres 25. juli, så har Fuglsang sammen med ryttere som Chris Froome, Michal Kwiatkowski og Romain Bardel netop været på plads for at teste ruten, og danskeren er glad.

- Jeg elsker det, siger Fuglsang ifølge Cyclingpub.com.

- Det bliver uden tvivl mit hovedmål for sæsonen. Jeg vil virkelig have det guld, og det ligger over alle andre løbssejre.

- Det ligger godt til mig, og jeg er optimist. Hvis det regner, kan det blive endnu hårdere end VM 2019. Løbet kan kun vindes af en klatrer, siger Fuglsang.

Fotos: Tariq Mikkel Khan

OL-løbet køres seks dage efter afslutningen på Tour de France.

Chris Froome slår fast, at Tour'en er hans hovedmål, men at han også vil komme i god form til OL-løbet.

- Det er ikke nemt at have en chance på så svær en rute. I min alder kan det være min sidste chance for OL-guld. De hold med fem ryttere har en fordel, siger Froome.

Ruten er 234 kilometer med næste 5000 højdemeter, så ligger den også godt til Romain Bardet, det vandt bjergtrøjen i årets Tour de France.

- Jeg tror, at det bliver afgjort i en lille gruppe. I Frankrig ser vi, hvem der er lederen, og jeg håber at kæmpe for en medaljerne, siger Bardet.

I Rio vandt belgiske Greg van Avermaet guldet, mens Alexander Vinokourov, Samuel Sanchez, Paolo Bettini og Jan Ulrich har vundet siden Pascal Richard i 1996 henviste Rolf Sørensen til sølvet.

