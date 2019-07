Fuglsang tilbage på cyklen: Her er lægens dom

Jakob Fuglsang var søndag middag ude for at se ruten til holdtidskørslen sammen med Resten af Astana-holdet

BRUXELLES (Ekstra Bladet): Jakob Fuglsang lignede ikke en skadet mand, da han søndag formiddag ankom til pladsen foran kongepaladset i Bruxelles, hvor starten på 2. etapes holdløb går.

Ingen halten og ingen problemer med at bruge sin højre arm. Kun arret over højre øje afslørede, at han dagen forinden var blevet sendt hårdt i asfalten.

- Det svider lidt, men jeg er okay. Nu må vi se, sagde han, inden han sammen med holdkammeraterne rullede ud for at gennemkøre ruten.

Tilbage ved bussen ventede holdets læge, Serge Niamke, som kunne sætte lidt ord på Fuglsangs skader. Specielt det højre knæ.

- Det slag, Jakob har fået på knæet, er det, vi skal holde øje med.

En blødende Fuglsang i aktion på lørdagens etape. Foto: Ritzau Scanpix.

Det har gjort, at der ikke er den samme fleksibilitet i knæet, og han kan ikke bruge alle sine kræfter, siger Niamke til Ekstra Bladet.

Det kom til udtryk, da rytterne kom tilbage til pladsen, hvor Fuglsang dårligt kunne bøje benet, da han skulle op i bussen.

Selv var danskeren forsigtig optimist forud for dagens etape, da TV2 Sport fangede ham i startområdet.

- Det er ikke hundrede procent, men det er bedre, end jeg havde håbet. Så må vi se i løbet, men umiddelbart kan jeg stadigvæk godt mærke det, og det virker, som om benet stadig er lidt bedøvet af slaget. Det virker ikke som om, det kører helt, som det gerne skulle. Vi får se, siger Fuglsang.

Uanset hvad vil der være bedring, som tiden går. Og kommer Fuglsang godt i gennem første fase, er Niamke overbevist om, at danskeren kan komme sig.

- Vi overvåger det fra dag til dag, og vi forventer, at det gradvist bliver bedre.

- Men der er det med knæskader, at man skal være meget opmærksom og påpasselig med behandlingen. Bare se på Dumoulin, siger Serge Niamke om Tour-favorit Tom Dumoulin, der måtte melde afbud i 11. time netop på grund af en knæskade.

