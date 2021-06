Fuglsang tror på kaos

BREST (Ekstra Bladet):Torsdag og fredag var den lille stigning Côte de la Fosse aux Loups formentlig den mest kørte stigning i Frankrig.

De tre km asfalt i udkanten af den bretonske by Landerneau blev nemlig testkørt af samtlige Tour-hold forud for lørdagens 1. etape, hvor den udgør finalen.

Også Astana og Jakob Fuglsang kiggede på den i silende regn, men det var ikke kun for at se på stigningen. Noget af det mere interessante er nemlig kilometerne umiddelbart inden stigningen, hvor arrangørerne har fundet smalle veje, drilske sving, jernbaneoverskæringer og en teknisk nedkørsel.

Umiddelbart så Fuglsang ikke for begejstret ud for finalen, da han havde kørt den.

- For en første etape i Tour de France ser den ret vanskelig ud - i hvert fald indtil man er på stigningen, lød vurderingen på det efterfølgende pressemøde.

Danskeren har i år valgt at sadle om og droppe klassementet og i stedet for gå efter etaper. Derfor har han allerede på løbets første dag overvejet at lade andre om stresset for selv at slå op i banen og tabe tid, så han ikke længere udgør en trussel for klassementrytterne,

- Det er selvfølgelig en mulighed. Men jeg synes ikke, at det skal være oplægget til etapen. Det er en beslutning, der skal tages i momentet, hvis det bliver aktuelt, og det bliver for sindssygt.

- Men hvis muligheden skal være der for at komme i gult i en dag eller to, så skal jeg holde mig til i starten. Vi får se, lyder analysen fra den 36-årige dansker.

Jakob Fuglsang og holdkammeraterne fra Astana testede 1. etapes finalestigning i silende regn. Foto: Michael Rasmussen

Han har svært ved at pege entydigt på en favorit til etapen, da den er meget stejl i bunden og derfor passer de mindre puncheurs, mens den er meget flad i toppen, hvilket taler til de mere kraftfulde rytters fordel.

- Hvis jeg skal være helt ærlig, så skal man kigge på folk som Mathieu van der Poel, Wout Van Aert og Sonny Colbrelli. Folk, der kan komme med hen over det stejle og stadig have en spurt til sidst.

- Men jeg tror, at det bliver lidt kaos. For jeg kan ikke se, hvem der skal kunne kontrollere det, når vi kommer ind på de små veje, og hvem der vil bruge et hold på at kontrollere det.

- De fleste vil nok bruge holdkammeraterne for at holde sig fremme hen til stigningen og komme ind i en god position, for vejene er så smalle. Derfor bliver det svært at kontrollere, og derfor er den endnu mere åben end en almindelig etape, siger Jakob Fuglsang.

For ham er sæsonens store mål OL, men han vil benytte Touren konstruktivt for at komme til Tokyo i topform. Og gerne hente en eller flere etapesejre undervejs.

- Jeg håber personligt på, at det kan blive til etapesejre. Men det er der mange profiler og hold, der også har som mål.

- Jeg har kigget på etaperne, og der er flere interesante. Men jeg har ikke kigget nogen specifikke ud. Jeg skal tage muligheden, når den er der på alle etaper, hvor jeg kan begå mig, forklarer Fuglsang, der kører sit 10. Tour de France.

Spiler du Tour Manager? Så kan du få de bedste tips lige her