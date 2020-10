Fuglsang: - Værst tænkelige tidspunkt

En punktering kort før mål kostede Jakob Fuglsang dyrt på 10. etape, men danskeren forsøger at finde optimismen frem midt i nedturen

Hvor uheldig har man lov at være?

Der er intet at sige til, hvis Jakob Fuglsang lige skal fordøje 10. etape, hvor han smed et minut og 15 sekunder til de øvrige favoritter.

Danskeren sad ellers i gruppen med sine værste konkurrenter, da den sidste stigning var passeret med ti kilometer tilbage, og nedkørslen mod mål i Tortoreto stod for døren.

Men så gik det galt! Et punkteret bagdæk satte Fuglsang tilbage, og da Astana-kaptajnen var langt fra både holdbil og holdkammerater, måtte han vente længe på assistance. Meget længe.

Jakob Fuglsang var længe sammen med sine værste rivaler på dagens etape. Men kort før mål måtte han slippe grundet en punktering på bagdækket. Foto: Dario Belingheri/Ritzau Scanpix

Sekunderne tikkede, mens konkurrenterne forsvandt ude foran, og da Fuglsang endelig modtog kollegaen Fabio Fellines cykel, var det udelukkende et spørgsmål om at begrænse tidstabet. Han kom i mål et minut og 15 sekunder efter favoritgruppen.

- Det var ikke den dag, vi forventede. Det var bare en uheldig dag for os. Jeg havde en punktering på det værst tænkelige tidspunkt. Jeg gav alt, jeg havde, og forsøgte at begrænse et stort tidstab, men det er sådan, det er, siger Fuglsang til Astanas hjemmeside.

- Vi skal komme over det og fokusere på de kommende dage. Der er stadig lang vej og masser af chancer, lyder det fra danskeren.

Han kunne inden starten på etapen notere, at endnu en af de formode forhåndsfavoritter til den samlede sejr, Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma), måtte forlade løbet i utide.

Den hollandske stjerne blev testet positiv for coronavirus, hvorefter hele holdet trak sig i henhold til rytternes og stabens sikkerhed. Det samme gjorde sig gældende med Mitchelton-Scott, hvorfor Giro-feltet altså pludselig er markant decimeret.

Efter dagens tidstab er Fuglsang placeret som nummer 11 i klassementet. Han er 2 minutter og 20 sekunder efter den førende João Almeida (Deceuninck – Quick-Step).

Wilco Kelderman (Team Sunweb) og Pello Bilbao (Bahrain-McLaren) er på anden- og tredjepladsen henholdsvis 34 og 43 sekunder efter.

Katastrofe for Fuglsang: Ramt af sort uheld