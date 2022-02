Fuglsang viser storform i Spanien

Jakob Fuglsang viste fredag, at han er klar fra sæsonstart, da han blev nummer seks på kongeetapen i det spanske etapeløb Volta a Comunitat Valenciana

Jakob Fuglsang beviste fredag, at han selv i en alder af 36 år fortsat har niveauet til at være med i cykelsportens absolutte top.

Således var han med helt fremme, da 3. etape i det spanske etapeløb Volta a Comunitat Valenciana blev afgjort.

På løbets kongeetape viste Fuglsang fornemt sin nye trikot fra Israel Premier Tech frem, da han lagde pres på de øvrige favoritter på den teknisk vanskelige grussektion af den stejle finalestigning Alto de las Antenas del Maigmó Tibi.

Artiklen fortsætter efter videoen...

Fuglsang er klar til første løb i Israel-trøjen: Jeg forventer at være med i toppen

Danskeren startede en udskilning, der endte med at koste dyrt for fænomenet Remco Evenepoel, der i løbets førertrøje blev kørt godt mør.

Ingen kunne dog følge Fuglsangs tidligere Astana-holdkammerat Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe), der udnyttede, at Fuglsang havde skabt et hul til at køre kontra.

Russeren holdt til mål og afviste også et angreb fra Ineos' Carlos Rodriguez, mens Jakob Fuglsang måtte 'nøjes' med en sjetteplads, da hurtigere folk trådte fra ham i finalen.

Bag ham fik Remco Evenepoel begrænset skaderne, så han endte med at tabe 41 sekunder til Vlasov. Det var mere end rigeligt til at sende russeren i løbets førertrøje, hvor han nu har 32 sekunders forspring til QuickStep-belgieren.

- Jeg vidste, at det grus-sektionen var en svær sektion. Jeg kendte den ikke på forhånd, men havde set den på video og vidste, at jeg skulle sætte et angreb ind der, sagde Vlasov i mål.

Han kan glæde sig over både sejr og førertrøje - men vigtigst af alt fik han vist sit nye hold, at han er til at stole på:

- Sejren betyder meget for mig. Det betyder, at jeg for alvor er en del af holdet, sagde Vlasov.

Jakob Fuglsangs sjetteplads bringer ham også op på en samlet sjetteplads i klassementet. Her er han 1.05 minutter efter Vlasov, der ligner en kommende vinder af løbet.

Der resterer nemlig blot to etaper af det spanske etapeløb, og der er i begge tilfælde udsigt til en sprinterafgørelse.