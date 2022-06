Fuglsang viser topform - nærmer sig samlet sejr

En stærkt kørende Jakob Fuglsang var torsdag tæt på en etapesejr i Schweiz Rundt, men danskeren blev slået i en spurt.

Israel-Premier Tech-danskeren var meget aktiv i sidste del af den kuperede 5. etape, men blev på målstregen slået af vinderen Aleksandr Vlasov (Bora) og Neilson Powless (EF), der blev nummer to.

Vlasov overtager løbets førertrøje og har seks sekunder ned til Fuglsang.

Andreas Kron fra Lotto Soudal-holdet sad også længe med i favoritfeltet, men måtte slippe, da det skulle afgøres.

Han kæmpede sig dog i mål som nummer 11 og begrænsede sit tidstab til ni sekunder. Han falder dermed tilbage fra anden- til fjerdepladsen i klassementet, hvor han har 14 sekunder op til Vlasov.

En tredje dansker, Alexander Kamp (Trek) var med i dagens tidlige udbrud og sad længe med Silvan Dillier (Alpecin-Fenix) og tre andre.

Med 50 kilometer til stregen havde Dillier og Kamp udskilt sig som duo, men danskeren måtte siden slippe, og med 15 kilometer tilbage blev også Dillier opslugt af favoritfeltet.

Jakob Fuglsang accelererede op ad næstsidste stigning, og det kostede flere deres plads blandt de forreste. Blandt andre Andreas Kron måtte slippe.

Fuglsang forsøgte med fire kilometer igen at komme afsted endnu engang, men det lykkedes ikke, og i spurten blev han trods en ihærdig indsats nummer tre.

Fredag bliver endnu en hård dag i Schweiz Rundt. Rytterne skal over to stigninger uden for kategorier i løbet af 6. etapes 180 kilometer.

7. etape byder på flere bjerge, og søndag afsluttes løbet med en enkeltstart på 25,6 kilometer i Vaduz.

