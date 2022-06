Fuglsang viser Tour-form og slutter på podiet

Schweiz Rundt endte søndag med en walisisk triumf.

Geraint Thomas (Ineos) blev samlet vinder af etapeløbet efter en andenplads på den afsluttende enkeltstart på 8. etape, hvor Remco Evenepoel (Quick-Step) tog sejren.

Geraint Thomas overhalede på sidstedagen den førende rytter Sergio Higuita (Bora) i klassementet.

Jakob Fuglsang (Israel-Premier Tech) var også tæt på at gå forbi Higuita i den samlede stilling, men danskeren sluttede som treer, efter at det endte med en niendeplads i kampen mod uret.

Ved mellemtiden midtvejs på den 25,6 kilometer lange rute havde den 37-årige dansker slået et hul på 28 sekunder til Higuita, hvilket var nok til at gå forbi colombianeren.

Higuita skruede dog op for farten på tilbagevejen og holdt fast i andenpladsen i klassementet med et hul på fire sekunder til danskeren.

Fuglsang kørte en af sine bedste enkeltstarter i de senere år. Den danske veteran havde alligevel et hul på et minut og to sekunder op til etapevinderen Evenepoel på sidste etape.

Geraint Thomas, der vandt Tour de France i 2018, var tættest på belgierens vindertid og manglede blot tre sekunder på at matche Evenepoel.

Stefan Küng (FDJ) var hurtigst ved mellemtiden, men schweizeren blev distanceret med 11 sekunder og satte tredjebedste tid ved målstregen i Vaduz.