Fuglsangs chef: Arbejdede for rival

SAINT-ÉTIENNE (Ekstra Bladet): Flot og overbevisende så det ud, da Astana lagde tungt pres på feltet ved at skrue tempoet voldsomt i vejret på de sidste 50 kilometer af lørdagens etape fra Mâcon.

Målet var at køre dagens udbrud ind og placere enten Alexej Lutsenko eller Jakob Fuglsang optimalt i finalen i jagten på en etapesejr. Kunne Fuglsang i samme ombæring tage tid på sine konkurrenter i den samlede stilling, ville dagen have været perfekt.

Det blev den ikke. Skuffet konstaterede Astana-teammanager Dmitrij Fofonov, at det hårde arbejde var forgæves. På sidste stigning angreb Julian Alaphilippe og Thibaut Pinot så eksplosivt, at hverken Lutsenko eller Fuglsang kunne følge med.

Forude holdt Thomas de Gendt hele vejen til mål, men Alaphilippe tog den gule trøje, mens Pinot lagde yderligere afstand til Fuglsang i den samlede stilling.

- Vi sled hårdt for det, så til lykke til Alaphilippe med den gule trøje. Vi arbejdede for Quick-Step i dag (lørdag, red.) med stor succes, sagde Fofonov og tvang et smil frem.

- Nej, spøg til side. Alaphilippe gør bare sit arbejde. For os gik det bare ikke, som vi havde tænkt os. Jakob prøvede at lukke hullet til Alaphilippe og Pinot, men der var ingen, der ville samarbejde. Quintana (Movistar, red.) ville ikke noget, så det var umuligt at lukke hullet.

- Det var en skuffelse, men vi prøvede. Vi tog ansvar. Nogle gange betaler det sig, og andre gange betaler det sig ikke, sagde Fofonov.

Også sportsdirektør Lars Michaelsen ærgrede sig over, at det imponerende arbejde ikke bar frugt.

- Målet med forceringen var at få skilt nogle folk fra. At køre cykelløb på den hårde måde. Vi havde håbet, at andre hold – for eksempel Movistar – ville tage del i arbejdet, men det var ikke tilfældet, sadge Lars Michaelsen.

- Selvfølgelig ærgrer vi os over, at Lutsenko ikke kommer med, da der bliver åbnet op. Men Alaphilippe kører meget eksplosivt. Til lykke til ham – og så kan han og Pinot sende en stor tak til os, fordi vi gjorde alt forarbejdet.

- Man er nødt til at sætte noget på spil en gang imellem, hvis man ikke bare vil sidde i feltet og køre kedeligt cykelløb, sagde Lars Michaelsen.

