Fuglsangs chef: - Nytteløst at gå i retten

Et år er gået, siden danske medier forbandt Jakob Fuglsang og hans Astana-hold med den berygtede læge Michele Ferrari

På baggrund af en rapport om en indtil da hemmelig dopingefterforskning lagde der sig for et år siden en mørk sky af dopingmistanke over det kasakhiske Astana-mandskab og den danske stjernerytter Jakob Fuglsang.

DR, Politiken og norske VG bragte 2. februar 2020 nyheden om, at antidopingmyndighederne havde efterforsket en mulig forbindelse mellem Fuglsang og lægen Michele Ferrari, der er dopingudelukket på livstid.

Historien blev i Politiken lanceret med overskriften ‘Hemmelig rapport kæder Jakob Fuglsang sammen med bandlyst dopinglæge’. Det skete til trods for, at den pågældende rapport fastslog, at der ikke var påvist en forbindelse mellem Astana og Ferrari.

Jakob Fuglsang ved VM i landevejscykling 2020 i Imola i Italien. Foto: Tariq Mikkel Khan.

Sagen vakte sagen international opsigt og plettede utvivlsomt Astanas omdømme, men teamledelsen har ikke taget skridt til at vinde oprejsning via sagsanlæg eller krav om en offentlig undskyldning fra de tre medier.

- Det ville være nytteløst at gå i retten. Der var og er ingen sag imod os, og vi har intet at forklare. Det var jo bare ‘bullshit’, som ingen gad bruge tid på efter et par dage, siger Astana-teammanager Dmitriy Fofonov til Ekstra Bladet.

- Det var da bestemt noget, der ikke var godt for vores omdømme, men alle kunne jo se, at det bare var sensationsjournalistik.

- Vi ved, at det, der blev bragt frem, ikke var sandt, og vi havde ingen intention om at gå i retten mod nogle skøre personer, der skriver, hvad der passer dem, siger Fofonov.

Jakob Fuglsang meddeler pr. sms, at han ingen kommentar har.

