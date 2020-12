Fuglsangs danske drøm smuldret

Bjarne Riis er ikke færdig i cykelsporten, men hans drøm om et dansk storhold er nok et afsluttet kapitel, vurderer Jakob Fuglsang, som gerne havde kørt for Riis igen

Stort set alt i Jakob Fuglsangs hverdag er løsrevet fra Danmark. Han bor i Monaco, er ejendomsinvestor i Luxembourg, rytter på et kasakhisk hold og har boet det meste af sit voksenliv i udlandet.

Men hjertet er dansk, og i det glødede indtil for nylig drømmen om at køre Tour de France for ‘et så dansk hold som muligt’, når løbet i 2022 skydes i gang i København.

Nu erkender den 35-årige rytter, at drømmen er smuldret med makkerparret Bjarne Riis og Lars Seier Christensens fejlslagne forsøg på at overtage en del af det sydafrikanske World Tour-hold NTT Pro Cycling.

- Det var den sidste chance for dem, siger Jakob Fuglsang til Ekstra Bladet i mobilen fra hjemmet i Monaco.

- Jeg havde virkelig håbet på, at det skulle lykkes Bjarne at skabe et dansk hold igen, men det er nok et afsluttet kapitel.

Artiklen fortsætter efter billedet...

Jakob Fuglsang ved VM i september. Atter var han tæt på drømmen om at vinde retten til at bære regnbuetrøjen, idet han blev nummer fem. Foto: Tariq Mikkel Khan.

- Bjarne er ikke nødvendigvis færdig i cykelsporten, men det bliver ikke lettere for ham at komme ind igen. Han får nok ikke det World Tour-hold, som han så gerne vil have.

- Det ser ikke så lyst ud for ham på det punkt, siger Fuglsang og udtrykker håb om, at andre på et tidspunkt får held med at etablere et dansk World Tour-hold.

Lars Seier Christensen annoncerede for nylig, at han trækker sig fra cykelsporten efter mere end et årti som sponsor og teamejer. Om også Riis søger nye veje uden for cykelsporten, vides ikke. Han har ikke meldt endegyldigt ud om sin fremtid, og Ekstra Bladet har ikke kunnet træffe ham for en kommentar i de seneste uger.

Det er også nogen tid siden, at Fuglsang har talt med Riis, fortæller han.

- Jeg har talt med Bjarne hver gang, jeg har skullet forhandle nye kontrakter i de senere år. Der var ikke noget konkret i det, men jeg skulle selvfølgelig kende mine muligheder, siger Fuglsang.

- Bjarne og Lars Seier har arbejdet hårdt for at få noget på benene, og som dansk rytter var det noget, jeg håbede på kunne lykkes.

- Det gjorde det desværre ikke, siger Jakob Fuglsang, som har kontrakt med Astana i endnu et år.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Touren spøger

Fuglsang på sin altan i Monaco i maj sidste år. For nylig er familien flyttet i ny lejlighed i Monaco. Foto: Ernst van Norde.

For seks uger siden slog Jakob Fuglsang i en klumme i B.T. fast, at han nok for sidste gang har kørt en Grand Tour som kaptajn for Astana.

Siden har det colombianske Grand Tour-håb Miguel Angel Lopez annonceret sit farvel til holdet, men det betyder ikke, at Fuglsang automatisk på ny suges ind i rollen som kaptajn i en af sportens store rundture i Italien, Frankrig og Spanien.

- Jeg tror ikke, at det får nogen betydelig indflydelse på min sæson, at Lopez er væk. Det kommer ikke til at ændre meget på holdet, når alt kommer til alt, siger Jakob Fuglsang til Ekstra Bladet.

- Jeg er den rytter, jeg nu engang er, og det ændrer sig ikke, fordi Lopez er væk. Jeg bliver ikke bare automatisk den, der skal være klassementsrytter i Touren. Sådan fungerer det ikke.

- Har du overblik over dit program i næste sæson?

- Jeg har haft en snak med holdledelsen for få dage siden, men tiden er ikke inde til at dele mit sæsonprogram med nogen endnu, siger Fuglsang.

- Når det er sagt, så er det klart, at OL bliver et af de helt store mål for mig, siger Jakob Fuglsang.

- Hvordan ser det ud med dig og Tour de France i 2021?

- Det kan jeg ikke sige noget endeligt om nu. Det må tiden vise, siger Fuglsang.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Opgiver fremtidsplan

Jakob Fuglsang bor i Monaco med kone og barn, Loulou og Jamie. Han har flere gange udtalt, at familien formentlig slår sig ned i Luxembourg, når hans karriere er slut. Foto: Ernst van Norde.

Halvandet år efter, at Jakob Fuglsang købte sig ind i cykeltøjsfirmaet Isolés i Vejle, har han trukket sig ud igen og solgt sin ejerandel til Henrik Dahl Rubak, som nu er eneejer af selskabet.

Fuglsang indtrådte i virksomheden i marts 2019 med ambition om skabe en karriere i branchen, der rakte videre end hans cykelkarriere.

- Det er rigtigt, at jeg havde håbet og troet på, at Isolés kunne være et længerevarende projekt, men både Henrik og jeg har ikke fået det ud af samarbejdet, som vi hver især havde troet og ønsket, siger Fuglsang.

- Så er det bedre, at vore veje skilles. Han kører virksomheden videre, som han ønsker det, og jeg koncentrerer mig så om at køre på cykel.

- Hvis man lægger tid og energi i et projekt, så skal man hele vejen stå inde for den retning, projektet tager. Kan man ikke det, så er der ingen grund til at være med, siger Jakob Fuglsang.

Ud over at være professionel cykelrytter er Jakob Fuglsang ejendomsinvestor i Luxembourg, hvor han forventer at bosætte sig med sin luxembourgske hustru, når han stopper sin cyklekarriere.

- Der er ingen, der kan tage over

Fuglsang slutter cykelåret som nummer fem i verden

Fuglsang: - Det er ikke forbi endnu

Dansker færdig som 25-årig

Jan Bech står bag nyt cykelhold med Brian Holm og Mads P.

Riis stoppede: Nu overlever de