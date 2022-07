Fuglsangs fromme ønske: - Jeg håber, du får ret

CHATEL (Ekstra Bladet): Bookmakerne havde placeret Jakob Fuglsang blandt de absolutte favoritter forud for 9. etape, men vinderprognoser er som vejrudsigter: De holder ikke altid stik.

Gevinsten var således langt væk for både for håbefulde spillefugle og Fuglsang selv. Stjernen rullede over stregen i en af de bagerste grupper – mere end 27 minutter efter vinderen Bob Jungels (Ag2R).

Den store afstand hang sammen med, at der blev sparret på kræfterne mod slutningen. Det samme kan dog ikke siges om Fuglsangs indledning på de 192 kilometer fra Aigle til Châtel Les Portes du Soleil.

Her forsøgte det danske islæt fra Israel-Premier Tech ihærdigt at komme med i dagens udbrud. Han var i offensiven over flere omgange, men det lykkedes ikke at blive en del af den gruppe, der til sidst fik lov at stikke.

Forklaringen er lige så simpel, som Fuglsang selv udtrykker det:

- Jeg forsøgte at være med i hugget, der kørte inden, og så kom jeg ikke med i hugget, der kørte efterfølgende.

Jakob Fuglsang valgte at sparre på kræfterne, da han efter flere forsøg ikke var kommet med i dagens udbrud. Foto: Claus Bonnerup

Heldigvis er den rutinerede Tour-profil ikke færdig med at hugge til i det franske. For drømmen om en etapesejr lever i bedste velgående, om end der bliver færre og færre dage at gøre den virkelighed i.

Læg dertil, at dette års udgave af verdens hårdeste cykelløb indtil videre ikke har været en fest for ryttere med ambitioner om udbrud.

- Nu snakkede jeg med Mikkel Bjerg (UAE Emirates), og han håbede på, at anden uge ville blive for udbruddene. Så sagde jeg: ’Jeg håber, du får ret. For det er dig, som bestemmer det’, fortæller Fuglsang med et smil.

Han får god tid og ro til at planlægge sit næste forsøg på succes. Mandag er der hviledag, og den er tiltrængt, lader danskeren forstå.

- Jeg tror, jeg har brug for at få slappet af og komme 100 procent ovenpå.

- Har det været en hårdere indledning end forventet?

- Dagene i Danmark var forholdsvis nemme, men de dage, vi har kørt efter den første hviledag, har været hårde. Der er blevet holdt på. Det er nemmere at sidde i feltet, når der modvind. Når der er medvind, skal alle træde. Så det har været nogle hårde dage.