Fuglsangs guldhåb svækket: - Ren Postmand Per derude

HARROGATE (Ekstra Bladet): De fleste fædre kender nok Postmand Per, som i sin bil og med sin lille kat, Emil, kører rundt i Yorkshire over bølgende bakker og gennem grønne dale og deler breve og pakker ud.

Jakob Fuglsang kender ham, og kendingsmelodien til den populære børneserie løb vist gennem hovedet på ham, da han med landsholdet torsdag trænede på VM-ruten, der går ad snørklede veje, langs uendelige stengærder og gennem maleriske landsbyer.

For terrænet ligner fuldstændig det, som det ærkebritiske postbud i dukkefilmene bevæger sig rundt i.

- Det er ren Postmand Per derude. Det kan ikke blive mere Postmand Per, så lad os håbe, at det bliver os, der bringer posten ud på søndag. Postnord, du ved, sagde Fuglsang med et grin og tappede sig på skulderen, hvor landsholdets sponsor har sit navn trykt på landsholdsdragten.

Ved Kilnsey blev rytternes vej spærret af en flok køer, som en bondemand netop da skulle flytte fra en mark til en anden. Efter lidt køkørsel og udvisning af forbilledlig køkultur fik rytterne plads til at passere. Foto: Tariq Mikkel Khan.

Rytterne var ude i regnen og blæsten i omkring fem timer og kom gennemblødte hjem til Hotel Majestic i Harrogate ved 15-tiden. Fuglsang, Michael Valgren, Mads Pedersen, Michael Mørkøv, Christopher Juul Jensen og Magnus Cort.

Casper Pedersen og Kasper Asgreen sprang den lange træning over, men er klar til VM-stævnets store finale på søndag.

Fuglsang er efter sin formidable sæson, som han senest har kronet med en etapesejr i Vueltaen, blandt favoritterne til at vinde VM-titlen, men hans første møde med ruten styrker ikke hans håb om, at han erobrer VM-trøjen.

- Jeg havde nok troet, at det højdemæssigt var et hårdere løb. Jeg har stadig ikke set den afsluttende rundstrækning, men ud fra det, jeg så på denne tur, så bliver det rent højdemæssigt mindre hårdt, end jeg havde troet, sagde Fuglsang på vej ind på rytterhotellet.

- Umiddelbart vil jeg tro, at det bliver et meget stresset løb, for der er dårligt nok et stykke lige vej på ruten. Der er små veje, og man kører konstant højre og venstre, op og ned og ud og ind.

- Sammen med det regnvejr, der er varslet til søndag, kan det gøre løbet totalt udmarvende – specielt efter den anden stigning (Buttertubs efter cirka 95 kilometer, red.), hvor der er en stejl nedkørsel med smalle, smalle veje.

Landsholdet på vej op ad stigningen til Grinton Moor torsdag. Foto: Tariq Mikkel Khan.

- Det er så smalt, at der nærmest ikke kan komme to ryttere gennem svingene ad gangen. Så kommer det næste stykke med den næste stigning (Grinton Moor efter cirka 120 kilometer, red.), hvor der er sidevind.

- Det kan være noget, der splitter løbet tidligt, sagde Jakob Fuglsang, som i kraft af sin overlegne fysik opnår sine bedste resultater i lange, hårde løb, hvor hans modstandere slider sig op.

- Er ruten hård nok til, at du kan gøre dig gældende?

- Umiddelbart tror jeg ikke, at løbet bliver så hårdt, at det kun er en ryttertype som mig, der skal satses på. Vi har flere på holdet, der er godt kørende. Mads Pedersen er stærk, og Michael Valgren lader til at være på toppen. Måske også Asgreen, sagde Jakob Fuglsang.

- Højdemæssigt er det her ikke et løb, der bliver så hårdt, at ryttere som dem er udelukket. Tværtimod, vil jeg sige, for jeg tænkte faktisk, da vi kørte ude på ruten, at også en lidt større rytter kan komme med rundt.

VM-løbet er 285 kilometer langt, hvilket er det længste, Fuglsang nogensinde har kørt. Løbet skydes i gang i Leeds søndag klokken 9.40 og slutter i Harrogate ved 16.40-tiden.

