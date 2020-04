Fuglsangs holdkammerat skal være cykelbud

Coronakrisen har ført til udgangsforbud i lande som Italien og Spanien, hvilket gør det svært for professionelle cykelryttere at passe træningen.

Men i den lille italienske by Lodetto i Lombardiet har Astanas 26-årige rytter Davide Martinelli fundet en måde, som gør, at han kan få en smule tid på sin cykel udendørs og hjælpe i nødens stund.

Mange ældre i byen kan ikke forlade hjemmet af frygt for smittefare. Det forhindrer dem blandt andet i at komme på apoteket efter medicin.

Martinelli er vant til at udfylde en rolle som hjælperytter på sit hold, og det med at hjælpe lægger ham også på sinde uden for sin profession.

- Jeg er meget knyttet til Lodetto, hvor der bor lidt over 1500 mennesker, skriver Davide Martinelli på Instagram.

- Desværre er der ingen dagligvareforretning og ikke noget apotek, så det her er min chance for at gøre mig nyttig og betale noget tilbage til dem, der altid har støttet mig.

Så i stedet for at bruge tiden på at hjælpe danske Jakob Fuglsang eller andre holdkammerater i cykelfeltet, kan han nu hjælpe byens ældre borgere, som har behov for udbringning af medicin.

- Jeg har en cykel, to ben, der ikke er alt for veltrænede, og en rygsæk. Og jeg havde ikke noget at lave. Derfor var det en ære for mig at kunne cykle til apoteket for at hente medicin til de ældre par, skriver han.

- Jeg kørte ti kilometer på en halv time, og det er ikke noget særligt for en atlet. Men da jeg kom frem, mærkede jeg en rigtig god følelse, der stadig suser rundt i hovedet på mig.

Martinelli indledte sin professionelle karriere i 2016 hos Quick-Step, men i denne sæson rykkede han til Astana. Her er han kommet under sin fars styring. Den tidligere rytter Giuseppe Martinelli er således sportsdirektør på holdet.

Hos Astana har han dog kun nået at køre Saudi Tour og Volta a Algarve, inden coronaudbruddet satte det meste af verden i stå.

Om hjælpeordningen hjemme i Lodetto kommer til at fortsætte under krisen til glæde for byens ældre og Martinelli, melder historien ikke noget om.