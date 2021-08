Fuglsangs sæson forbi: Skide ærgerligt

Det har ikke været Jakob Fuglsangs år, og det bliver det heller ikke.

En scanning har vist, at både skulderblad og kraveben er brækket, og det betyder, at 2021-sæsonen er et afsluttet kapitel for den danske cykelstjerne.

- Jeg er skideærgerlig over, at det er sket. Men der er ikke så meget at gøre ved det, fortæller Fuglsang til TV2.

Fuglsang kom til skade i World Tour-løbet Benelux Tour, hvor han dog nærmest ikke nåede at få gang i pedalerne, før han måtte udgå.

Det var ellers meningen, at Astana-rytteren skulle køre sig til i position til at få en ny kontrakt, men det bliver der ikke noget af. Efteråret kunne ellers have budt på VM og et forsvar af sejren i Lombardiet Rundt.

I 2019 skrev Fuglsang under på en forlængelse, men efter ni år hos Astana ser det ud til, at 'Fuglen må flyve et nyt sted hen. Læs mere her