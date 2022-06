Fuglsangs Tour var i fare: Falsk positiv

Jakob Fuglsang testede mandag falsk positiv i en coronatest og var dermed i fare for ikke at kunne stille op i årets Tour de France, der fredag begynder i Danmark.

Det siger den danske cykelrytter fra Israel-Premier Tech til TV 2 Sport.

- Jeg havde en falsk positiv test i mandags. Jeg måtte igennem to negative PCR-tests i går (tirsdag, red.) og yderligere to negative antigentests, før jeg var clearet til at komme afsted, siger Fuglsang til TV 2 Sport.

Han fortæller videre, at han mandag aften tænkte, at han ikke ville komme til start, da testen viste positiv.

Det endte heldigvis godt for Fuglsang, men det samme kan ikke siges om hans holdkammerat Omer Goldstein.

Israeleren blev onsdag taget ud af Tour-truppen, da han er nærkontakt til en coronasmittet. I stedet får Fuglsang selskab af canadiske Guillaume Boivin i årets Tour.

Også Daryl Impey fra det israelske hold er nærkontakt. Beslutningen om, hvorvidt han kan starte på enkeltstarten fredag, tages dog først torsdag.

Foreløbig er tre ryttere blevet pillet af startlisten på grund af, at de er testet positiv for coronavirus.

Det drejer sig om Tim Declercq (Quick-Step), Matteo Trentin (UAE) og Samuele Battistella (Astana).

Onsdag aften blev de 22 Tour de France-hold officielt præsenteret i Tivoli.

Her fik Jakob Fuglsang et stort bifald fra de mange fremmødte, der også sang danskerens navn.

– Ingen (holdpræsentation, red.) har været som denne. Det er specielt, lød det fra Jakob Fuglsang på scenen.

– Jeg er superstolt over at være her og se jer alle.

37-årige Jakob Fuglsang starter fredag i sit 11. Tour de France. Han har stadig til gode at vinde en etapesejr, mens han bedste resultat i klassementet er en 7.-plads fra 2013.

Hvordan kom Tour de France til Danmark? Ekstra Bladets nye Tour-podcast har besøg af Lars Løkke Rasmussen og Alex Pedersen til at fortælle, hvordan det lykkedes.

Lyt med herunder eller i din podcast-app.

