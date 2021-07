Fuld tillid til dansk cykelboss

LE CREUSOT (Ekstra Bladet): Den etiske komité under Danmarks Idræts-Forbund udtalte sidste år skarp kritik af formanden for Danmarks Cykle Union, Henrik Jess Jensen, efter en voldsom magtkamp i unionen.

Han kritiseres for dårlig ledelsesskik, idet han ikke har levet op til principperne om ‘god ledelse’. Alligevel er det lykkedes Henrik Jess Jensen at fastholde sin post som vicepræsident i det europæiske cykleforbund og sit kandidatur til den magtfulde ‘management committee’ - bestyrelsen - i den internationale cykleunion, UCI.

Ekstra Bladet traf i Tourens første uge UCI-præsident David Lappartient i den mobile startlandsby, Le Village, og han understreger, at han nærer fuld tillid til Henrik Jess Jensen til trods for den betydelige opposition, han er blevet mødt med i det danske cykelmiljø.

Kritik tog til

- Jeg er bekendt med den debat, der har været i Danmark, og jeg har talt med Henrik Jess Jensen, som har fået kritik og har taget den til efterretning, siger David Lappartient, som beskriver sit forhold til den danske formand som 'virkelig godt'.

- Jeg skal ikke fremhæve en kandidat til ‘management committee’ frem for en anden, men jeg må sige, at jeg opfatter Henrik Jess Jensen som en leder, der arbejder fuldt og helt for cykelsporten.

- Hvad jeg ser, når jeg kigger mod Danmark, er en cykelunion, der er godt organiseret, og som også gerne deltager i international organisation. Vi i UCI arbejder gerne sammen med Danmark og dansk cykling, siger David Lappartient.

Kritikken af Henrik Jess Jensen tog til frem mod DCU’s kongress sidste forår. Anklagerne handlede om magtmisbrug, nepotisme og dårlig ledelsesskik. Blandt hans hårdeste kritikere var DCU-bestyrelsesmedlem Bo Belhage, som blev ekskluderet af bestyrelsen i marts i år.

Tilgiver fejl

Da havde Henrik Jess Jensen, som i visse kredse i DCU’s bagland nedsættende omtales som ‘Napoleon’, redet stormen af og havde sikret sig flertal i bestyrelsen og repræsentantskabet til at fortsætte som formand.

Etisk Komité udtalte i november 2020 kritik af Henrik Jess Jensen: 1. Henrik Jess Jensen kritiseres for ikke at erklære sig inhabil i en sag om tildeling af amatør-VM, som tilfaldt hans hjemby, Aalborg. 2. Henrik Jess Jensen kritiseres for at blande sig i, hvem der i 2018 skulle udtages til EM for kvinder. Hans egen datter var i betragtning. 3. Henrik Jess Jensen kritiseres for at lade U-17-piger - heriblandt hans egen datter - deltage ved elite-DM i 2017. Derimod fastslog komitéen, at Henrik Jess Jensen ikke udnyttede sin position, da han købte en racercykel til sin datter af et hold, som DCU forinden havde udstedt en billig licens til.

David Lappartient slår fast, at der efter hans vurdering intet er til hinder for, at Henrik Jess Jensen vælges ind i bestyrelsen for den internationale cykleunion.

- Ethvert menneske begår fejl. Hvad der er vigtigt er at lære af sine fejl, og jeg mener, at det er sket her, siger Lappartient.

- Jeg er også klar over, at der er en stor del politik i det her. Det står klart, at der har været gjort forsøg på at destabilisere Jess Jensen, men det er min opfattelse, at han er en stærk leder, siger David Lappartient.

- Endelig er det naturligvis afgørende, at Henrik Jess Jensen er demokratisk valgt, og at han har et flertal i dansk cykelsport bag sig, siger UCI-præsidenten.