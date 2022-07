Fuldstændig ødelagt: - Noget af det værste, jeg har prøvet

Michael Mørkøv kiggede ind i sin egen sjæl og kæmpede sig med nød og næppe over målstregen, da han søndag blev offer for tidsgrænsen efter 180 kilometers soloridt. Nu fortæller hovedpersonen selv, hvor meget han led i den franske varme

- På et tidspunkt var jeg så tørstig, at jeg ikke kunne drikke mere, fordi jeg simpelthen ikke havde mere plads i maven. Det var forfærdeligt.

Han er meget skuffet, Michael Mørkøv. Mut og tvær. Ærgerlig.

Men det stopper ham ikke i at løfte sløret for de pinsler, han gennemlevede i næsten 40 graders varme, da han cyklede fra Rodez til Carcassonne mutters alene i over 180 kilometer, mens feltet foran ham sejlede længere og længere væk på søndagens 15. etape i Tour de France.

Tappet for energi, kræfter og watt har den 37-årige Quick-Step-rytter sjældent gravet så dybt, og da han krydsede målstregen i det sydlige Frankrig, stod det klart.

Mørkøv blev offer for tidsgrænsen, og han var færdig i Tour de France.

- Det var en meget ekstrem oplevelse på flere forskellige parametre. Vejrforholdene var vilde, og når det kommer til varmen, så var det noget af det værste, jeg har prøvet, siger den erfarne rytter til Ekstra Bladet.

- Hvis jeg begyndte at presse mig selv for meget, så ville jeg eksplodere og ikke nå frem til målet. Det var jeg helt klar over.

- Da jeg kiggede ned på mit ur, efter at feltet var kørt væk, så jeg, at jeg stadig manglede 184 kilometer, og jeg vidste godt, at det ville blive alene, for jeg havde ingen energi til at indhente nogen at følges med. Det var en umulig kamp. Jeg er glad for, at jeg gav det et forsøg, og at det ikke var min egen beslutning at udgå. Men jeg er virkelig skuffet lige nu, fortæller Mørkøv.

Michael Mørkøv kommer trillende, over en time efter at de første ryttere var kommet i mål. Foto: Claus Bonnerup

Den stærke leadout-mand havde i dagene op til etapen døjet med sygdom. Han fortæller, at han allerede fredag havde en særdeles skidt nat med feber og ubehag i kroppen, hvilket efter alt at dømme skyldtes varmegraderne i Frankrig.

Lørdag kom han akkurat igennem etapen, og han følte sig faktisk optimistisk forud for søndagens strabadser, men da først hjulene rullede, og benene begyndte at arbejde, indså Mørkøv, at kræfterne ganske enkelt var sluppet op.

- Jeg holdt mig på cyklen hele vejen igennem, og jeg tillod egentlig kun få gange at køre på frihjul. Når man sidder alene og cykler mod et felt, der kører om etapesejren, så kan man ikke andet end at æde sig selv.

- Jeg gik til det kilometer for kilometer og kunne se, at der blev kortere og kortere til mål. Men det var ikke så meget distancen, der var problemet. Det var varmen, understreger Mørkøv.

Efter målstregen blev han hyldet af løbsdirektør Christian Prudhomme. Foto: Claus Bonnerup

Generelt var søndagen en særdeles hård dag for rytterne.

Også set med danske briller.

Foruden Michael Mørkøv måtte Magnus Cort takke af. Det skete inden etapestart, fordi han dels følte sig syg, dels var smittet med coronavirus. Derfor er der blot seks danskere tilbage i Touren med seks etaper igen. Også Kasper Asgreen og Jakob Fuglsang er udgået.

Mørkøv sætter sig på en flyver mod Danmark mandag aften, og når han har slugt den store skuffelse, vil han allerede begynde at kigge frem mod fremtidige løb. I flyet kan han dog for en stund henlede tankerne på de gode dage, holdet havde i København, ligesom han kan glæde sig over alle de hilsner, han fik oven på den triste skæbne.

- Det var vigtigt, at vi lykkedes med en af etaperne i Danmark. Det var så dejligt, og det er også et plaster på såret, at der er så mange, der har fulgt med. Dem vil jeg gerne takke, afslutter han.

Da Mørkøv trillede over stregen, blev det anerkendt af løbsdirektør Christian Prudhomme, der tog imod ham.

Du kan se danskerens reaktion på det i videoen i toppen af artiklen.

