Fulgsangs drenge gør rent bord

Sæsonen er for alvor skudt i gang for Astana.

Det kasakhiske mandskab med tre danskere i truppen viste i hvert fald fredag, at formen er god, da første etape af Vuelta Ciclista a la Region de Murcia blev kørt.

På de 188,8 km fra Yecla til San Javier skulle rytterne 30 km fra mål over en kategori 3-stigning, der tyndede godt ud i feltet.

En gruppe med i alt seks ryttere - heriblandt Jakob Fuglsang og tre andre Astana-ryttere - rev sig fri, og det stod klar, at etape-vinderen skulle findes blandt dem.

På den sidste kilometer stak Pello Bilbao af og kørte alene mod mål, og Astana-spanieren holdt lige akkurat forfølgerne stangen.

Bag ham sørgede Luis León Sánchez og Omar Fraile for at gøre rent Astana-bord, mens kaptajn Jakob Fuglsang bagerst i gruppe kunne række armene i vejret og fejre Astana-triumfen.

I Astana-sandwichen befandt sig verdensmester Alejandro Valverde (Movistar) og Patrick Konrad (Bora-Hansgrohe), der tog sig af henholdsvis femte- og sjettepladsen, mens det stærkt reducerede felts spurt blev vundet af Matteo Trentin (Michelton-Scott).

Det betyder i sagens natur, at Astana sidder med gode kort på hånden for at vinde det lille etapeløb, der slutter med lørdagens 2. etape, 180 km fra Beniel til Murcia. Måske med sidste års vinder, Luis León Sánchez, men sidste etape byder også på udfordringer, hvor Jakob Fuglsang kan bruges offensivt.

Midtvejs venter kategori 1-stigningen Alto Colado Bermejo, mens etapevinderen formentlig skal findes 15 km fra mål, hvor rytterne skal over Alto de la Cresta del Gallo, en kategori 2-stigning på 4,4 km.

Vuelta Ciclista a la Region de Murcia er andet løb i februars cykel-tour i det sydlige Spanien. Sidste uge vandt Ion Izagirre, en af Astanas nye ryttere, etapeløbet Volta a la Communitat Valenciana, og i næste uge begynder det store etapeløb, Vuelta a Andalusia, hvor Jakob Fuglsang sidste år tog fjerdepladsen.

