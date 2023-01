Fyret cykelstjerne tager stort skridt ned

Den colombianske cykelstjerne Miguel Ángel López skal i den kommende sæson føre sig frem på sportens tredje klasse.

Efter fyringen fra Astana har Lopez fundet en ny arbejdsgiver i form af Team Medellin EPM i hjemlandet. Holdet har status af kontinentalhold, hvilket svarer til tredjehøjeste niveau.

Team Medellin præsenterer nyerhvervelsen på Twitter med ordene:

- Velkommen, mester, Medellin vil altid være dit hjem.

28-årige Miguel Ángel López har i de senere år været en af cykelsportens bedste grand tour-ryttere.

Han har gennemført 7 ud af sine hidtidige 12 grand tours og er aldrig sluttet dårligere end nummer otte.

I december blev han fyret med øjeblikkelig virkning af Astana, som mener at have beviser for en forbindelse mellem López og den kontroversielle læge Marcos Maynar Mariño.

Mariño har været involveret i flere dopingsager og er blevet undersøgt for forskellige former for kriminalitet.

López har selv afvist doping og har varslet, at han er klar til at tage retlige skridt mod Astana.

På sit nye hold bliver han blandt andre holdkammerat med et andet prominent navn med et plettet generalieblad, nemlig 46-årige Oscar Sevilla.