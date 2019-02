Fyret fra storhold efter hård doping-dom

Spanske Jaime Rosón er blevet fyret fra Movistar, efter at han fredag fik fire års karantæne for doping

Mere end et halvt års ventetid er slut for Movistar-rytteren Jaime Rosón, der fredag modtog sin dom af Den Internationale Cykelunion, UCI.

Fire års karantæne lyder den på, efter at UCI sidst i juni sidste år havde analyseret sig frem til udsving i spanieren biologiske pas helt tilbage i januar 2017, da han kørte på holdet Caja Rural.

Et sådan udsving indikerer brug af ulovlige midler, og dengang blev 26-årige Rosón suspenderet af Movistar, der fredag med dommen bekræftede, at han nu er blevet fyret.

Comunicado Oficial / Press Release. pic.twitter.com/fRAUzCOhqF — Movistar Team (@Movistar_Team) February 15, 2019

'Abarca Sports (selskabet bag cykelholdet, red.) informerer, at det har igangsat procedurerne i forhold til at stoppe kontrakten med Rosón, der allerede var provisorisk suspenderet.'

'Abarca Sports ønsker også at understrege, at tidspunktet for fundet af de uregelmæssige værdier i Rosóns biologiske pas, er dateret til et år, inden han startede på vores hold.'

Rosón, der tidligere har været spansk U23-mester, blev hentet til Movistar i 2018 efter flotte resultater hos Caja Rural. Med det spanske storhold nåede han at vinde etapeløbet Vuelta a Aragon, men han hentede top-placeringer i Tirreno-Adriatico og Volta ao Algarve.

Det fremgår ikke af UCI's kendelse, hvornår rytterens karantæne træder i kraft. Men er det fra tidspunktet for hans provisoriske suspendering, kan han køre løb igen i slutningen af juni 2022.

